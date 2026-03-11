Il 13 luglio 2026, la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà Elvis Crespo, figura di spicco della musica tropicale e leggenda del merengue portoricano. L’esibizione si inserisce nel cartellone del Roma Summer Fest 2026.

Nato a New York e formatosi artisticamente a Porto Rico, Crespo vanta una carriera ultracinquantennale. È riconosciuto per aver elevato il merengue a livello internazionale, grazie soprattutto al successo globale della hit del 1998 Suavemente, un brano che ha segnato la musica latina.

Un repertorio di successi e novità

Il concerto romano promette un'immersione in un repertorio energico e coinvolgente. Saranno riproposte le canzoni più celebri dell’artista, tra cui Suavemente, Tu Sonrisa, Píntame, Luna Llena, Nuestra Canción e Bandida. Non mancheranno i brani estratti dal suo più recente lavoro, l’album Poeta Herío (Colmadito Special Edition).

La carriera di Elvis Crespo è costellata di riconoscimenti: è stato premiato da Billboard come miglior artista merengue, ha vinto Grammy Awards, Latin Grammy e Billboard Awards, e ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo.

Il Roma Summer Fest accoglie una superstar latina

Il Roma Summer Fest si conferma un appuntamento di rilievo per l’estate capitolina, attirando artisti di fama internazionale.

L’arrivo di Elvis Crespo rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti della musica latina e del merengue, offrendo uno spettacolo vibrante nel cuore della capitale.

Le performance di Crespo sono note per le loro atmosfere festive e ritmate, capaci di creare un forte legame con il pubblico. L’artista è celebre per la sua energia e la sua abilità nel coinvolgere gli spettatori, rendendo ogni concerto un’esperienza memorabile.

La longevità artistica di Elvis Crespo

La carriera di Elvis Crespo ha preso slancio alla fine degli anni novanta con il successo planetario di Suavemente. Da allora, ha continuato a pubblicare album di successo, collezionare premi prestigiosi e consolidare la sua fama.

Negli anni 2024-2025, ha rafforzato la sua presenza nel panorama musicale con il singolo La Patadita, in collaborazione con Beéle, e con il nuovo album Poeta Herío (Colmadito Special Edition), un progetto che unisce elementi tradizionali e innovativi.

La sua esibizione a Roma sottolinea la sua continua rilevanza nel tour europeo e la sua capacità di rinnovarsi, mantenendo un ruolo di primo piano nella scena musicale internazionale. Ulteriori dettagli su biglietti e modalità di accesso saranno resi disponibili sui canali ufficiali del Roma Summer Fest e dell’Auditorium Parco della Musica.