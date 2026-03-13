È stata aperta oggi al pubblico la camera ardente di Enrica Bonaccorti, la storica conduttrice televisiva scomparsa ieri a Roma all’età di 76 anni. La sua morte è sopraggiunta a causa delle complicazioni legate a un tumore al pancreas, diagnosticato a metà del 2025.

Ultimo saluto alla conduttrice

Il decesso è avvenuto presso la clinica Ars Medica, situata nel quartiere Ponte Milvio, dove la conduttrice risiedeva. Nella giornata di ieri, la camera ardente è stata accessibile esclusivamente a familiari e amici più intimi. Oggi, invece, è stata aperta al pubblico, offrendo a chiunque la possibilità di rendere omaggio alla sua figura.

I funerali e il percorso di malattia

Le esequie si terranno domani, sabato 14 marzo, con inizio alle ore 15, presso la Chiesa di Santa Maria in Montesanto, comunemente nota come la Chiesa degli Artisti, ubicata in piazza del Popolo a Roma.

Negli ultimi mesi, Enrica Bonaccorti aveva intrapreso una lunga e complessa battaglia contro un tumore al pancreas, una delle forme più aggressive e difficili da trattare. La diagnosi era giunta all’inizio dell’estate del 2025. In un’intervista concessa al Tg1 nell’ottobre dello stesso anno, aveva descritto la sua condizione come un sentirsi “congelata”, uno stato di assenza paragonabile a un “letargo a occhi aperti”, che l’aveva indotta a un periodo di isolamento prima di rendere pubblica la sua malattia.

La sua scomparsa rappresenta la conclusione di una carriera televisiva intensa e amata, che ha segnato profondamente la televisione italiana per decenni.