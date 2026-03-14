Il funerale di Enrica Bonaccorti si è svolto con un momento particolarmente significativo: il feretro è stato accolto sulle note di ‘La lontananza’, celebre brano di Domenico Modugno di cui la stessa Bonaccorti fu autrice del testo. Questo gesto ha rappresentato un tributo sentito alla carriera e alla sensibilità artistica della conduttrice, attrice e autrice, scomparsa a Roma.

Un omaggio alla carriera di autrice

La scelta di accompagnare l’ultimo saluto con la canzone ‘La lontananza’ non è casuale. Enrica Bonaccorti, infatti, collaborò con Domenico Modugno proprio nella scrittura di questo brano, che divenne uno dei più noti del repertorio del cantautore.

Il momento ha suscitato emozione tra i presenti, sottolineando il profondo legame tra la Bonaccorti e il mondo della musica italiana.

Il ricordo di una figura poliedrica

Enrica Bonaccorti è stata una delle personalità più versatili dello spettacolo italiano. Nata a Savona, ha iniziato la sua carriera nei primi anni Settanta come attrice di teatro, cinema e prosa televisiva, per poi affermarsi come conduttrice radiofonica e televisiva. Negli anni Ottanta ha raggiunto grande popolarità con programmi come ‘Italia sera’ e ‘Pronto, chi gioca?’, proseguendo poi con la conduzione della prima edizione di ‘Non è la Rai’. La sua attività si è estesa anche alla scrittura, alla radio e al teatro, lasciando un segno in diversi ambiti dello spettacolo.

Chi era Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti, nata il 18 novembre 1949 a Savona, ha collaborato nel corso della sua carriera con artisti del calibro di Paola Quattrini e Domenico Modugno, firmando testi di canzoni di successo. Oltre alla televisione, ha lavorato in radio, teatro e cinema, pubblicando anche libri. La sua scomparsa è avvenuta a Roma il 12 marzo 2026, dopo aver reso pubblica la sua malattia. La sua figura resta legata a una lunga stagione della cultura popolare italiana, ricordata per la professionalità e la capacità di innovare nei diversi ruoli ricoperti.