Un momento di grande partecipazione ha segnato l’uscita del feretro di Enrica Bonaccorti dalla Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, a Roma. La cerimonia si è svolta davanti a una folla composta da amici, colleghi del mondo dello spettacolo e numerosi fan, tutti riuniti in Piazza del Popolo per rendere omaggio a una delle figure più amate della televisione italiana.

Un addio sulle note di Renato Zero

L’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti è stato accompagnato dalle note de ‘Il cielo’ di Renato Zero, brano scelto per sottolineare il legame profondo tra la conduttrice e l’artista.

Durante la cerimonia, è stato letto un messaggio toccante di Renato Zero, testimoniando l’affetto e la stima che li univano. L’uscita del feretro è stata accolta da un lungo applauso, segno della riconoscenza e dell’affetto del pubblico presente.

Una carriera tra televisione, radio e musica

Enrica Bonaccorti ha lasciato un segno indelebile nel panorama dello spettacolo italiano. Nata a Savona, ha iniziato la sua carriera in teatro, per poi affermarsi come autrice di testi musicali e conduttrice radiofonica. Il suo esordio televisivo risale al 1978, ma il grande successo è arrivato negli anni Ottanta e Novanta con programmi come ‘Pronto, chi gioca?’ e la prima stagione di ‘Non è la Rai’. Bonaccorti è stata anche autrice di celebri canzoni e ha continuato a lavorare in radio e televisione fino agli ultimi anni, distinguendosi per la sua versatilità e il suo stile personale.

Chi era Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti, nata nel 1949, è stata una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. Oltre alla carriera televisiva e radiofonica, ha scritto romanzi e collaborato con importanti artisti, tra cui Domenico Modugno e Renato Zero. Negli ultimi anni aveva reso pubblica la sua lotta contro una grave malattia, affrontata con coraggio e dignità. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione nel mondo dello spettacolo e tra il pubblico che l’ha seguita per decenni.