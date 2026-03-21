Il Parco archeologico di Ercolano propone "I luoghi del cibo a Ercolano", un itinerario sui costumi alimentari degli abitanti. Il percorso, che unisce archeologia e quotidianità, rivela cosa, dove e come mangiavano gli ercolanesi. I visitatori, guidati da esperti, accedono ai Thermopolia, botteghe con orci per legumi e cereali, e alla taberna, tavola calda per popolani e lavoratori.

L'itinerario include una mescita di vino "ad cucumas", con insegna di brocche. Lo studio dei trecento scheletri dei fuggiaschi ha fornito dati sulla dieta: pesce, frutti di mare, fichi, noci, olive, cereali e zuccheri (da carie).

Abrasioni dentali da pane macinato in pietra lavica. Nel cardo V, il forno di Sextus Patulcius Felix mostra l'intero ciclo produttivo, dalla macinazione alla vendita.

Pasti e banchetti a Ercolano

La dieta romana prevedeva tre pasti. Lo ientaculum (colazione) era a base di latte di capra, acqua aromatizzata o pane intinto nel vino. Il prandium (pranzo), spesso nella taberna, consisteva in zuppe di legumi, cereali e pesce. La gustatio (cena) era il pasto principale e conviviale, celebrato nel triclinium con olive, frutta secca, piatti di carne e dessert. Sulle tavole, la larva convivialis, piccolo scheletro bronzeo, invitava alla convivialità.

La Casa dei Cervi, simbolo di otium e lusso, illustra le abitudini delle élite.

Il suo giardino affacciato sul mare e il triclinium all'aperto univano architettura, paesaggio e piaceri della tavola, mostrando differenze sociali e stili di vita.

La mostra a Villa Campolieto

L'itinerario del Parco è completato dalla mostra "Dall'uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano", allestita nella Villa Campolieto. Realizzata con la Fondazione Ente Ville Vesuviane, l'esposizione estende l'analisi a pratiche culinarie, utensili e reperti organici conservati. Il percorso offre informazioni su preparazione, conservazione e consumo degli alimenti nella romanità, unendo archeologia e antropologia.

Villa Campolieto, esempio di architettura vesuviana del Settecento sul Miglio d’Oro, è un polo culturale. La collaborazione tra Parco e Fondazione valorizza studi e scavi, che hanno restituito materiali unici e testimonianze sugli usi alimentari di Ercolano.