L'Eurovision Song Contest si espande in Asia, annunciando la sua prima edizione con la finale prevista a Bangkok. Dieci Paesi hanno già confermato la loro partecipazione, tra cui la Corea del Sud, gigante del K-pop, le Filippine, la Malesia e il Laos. Ogni nazione organizzerà selezioni interne per scegliere il proprio rappresentante, e si prevede che altri Stati possano unirsi all'iniziativa nei prossimi mesi. La finale, che si terrà nella capitale thailandese, sarà trasmessa in diretta, segnando un nuovo e significativo capitolo nella storia del celebre concorso musicale internazionale.

Eurovision Asia: i Paesi partecipanti e il significato dell'espansione

Oltre a Corea del Sud, Filippine, Malesia e Laos, hanno aderito al concorso anche Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Nepal, Thailandia e Vietnam. Questo evento rappresenta un'importante espansione per l'Eurovision, che dal suo debutto nel 1956 è diventato il concorso musicale internazionale più longevo al mondo. L'iniziativa di portare il format in Asia coincide con il settantesimo anniversario della manifestazione, sottolineando la volontà di valorizzare la ricchezza di cultura, creatività e talento della regione. Martin Green, direttore dell'Eurovision Song Contest, ha sottolineato come questa apertura sia particolarmente significativa per la storia della competizione.

L'impatto globale e le recenti controversie

L'edizione europea dell'Eurovision attira ogni anno oltre 150 milioni di spettatori a livello globale e ha lanciato le carriere di artisti di fama mondiale come gli ABBA, Celine Dion e Olivia Newton-John. Tuttavia, negli ultimi anni, il concorso è stato spesso oscurato da tensioni internazionali. La Russia è stata esclusa dalla competizione dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022 e ha successivamente organizzato una propria versione rivale dell'evento. Inoltre, diversi Paesi europei, tra cui Spagna, Irlanda, Slovenia, Islanda e Paesi Bassi, hanno deciso di boicottare l'edizione principale che si terrà a Vienna, in segno di protesta contro la partecipazione di Israele.

La Spagna, uno dei cosiddetti 'Big Five' – che include anche Regno Unito, Francia, Italia e Germania e contribuisce finanziariamente in modo significativo – non prenderà parte alla finale automatica quest'anno.