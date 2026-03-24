La città di Parma si prepara ad accogliere la quarta edizione del Farnese Festival, un evento internazionale dedicato alle culture musicali europee, con un focus sui legami con la Spagna. Dal 3 all’8 giugno 2026, il prestigioso Teatro Farnese, all’interno del Complesso della Pilotta, sarà il fulcro della rassegna, affiancato da altri luoghi culturali parmigiani. La direzione artistica è curata dal maestro Fabio Biondi, fondatore dell’ensemble Europa Galante e figura di spicco della musica antica.

L’inaugurazione, il 3 giugno, vedrà l’esecuzione dell’Oratorio Santa Clotilde di Francesco Corselli, diretto da Biondi con un cast vocale internazionale.

Questa edizione si distingue per l’approfondimento del dialogo culturale con la Spagna, come sottolineato da Fabio Biondi: “In questo quarto anno di Farnese Festival approdiamo finalmente ad una consistente presenza internazionale relazionata ad una tematica che speriamo possa proseguire anche nei prossimi anni. La relazione tra Parma e le grandi culture artistiche europee; dalla Spagna alla Francia, Austria ed altre realtà musicali che ci accompagneranno in questa avventura straordinaria”.

Il programma della IV edizione

Il 4 giugno, la Biblioteca Palatina ospiterà “Contrasti”, un progetto sulla musica spagnola dal XVI al XX secolo, con il soprano Alicia Amo tra canto barocco e flamenco. Il 5 giugno, il Teatro Due presenterà “Il dialogo dei cani” da Miguel de Cervantes; lo stesso giorno, MUSIca ALcheMIca proporrà “Due secoli di musica spagnola”.

Il 6 giugno, “Ensaladas Musicales” esplorerà il Rinascimento iberico, e in serata, “Bach, non sei solo!”, omaggio a Johann Sebastian Bach con Amandine Beyer e Gli Incogniti. Il 7 giugno, la Compagnia de Violini presenterà “Parmigiani in Spagna”, un programma sugli autori legati ai rapporti storici tra Parma e la Penisola Iberica. A seguire, “Oltre Orfeo” omaggerà Claudio Monteverdi e il tenore Francesco Rasi, primo interprete dell’Orfeo, diretto da Jordi Domènech con il Polifem Consort. L’8 giugno, gran finale con l’Europa Galante che eseguirà sinfonie di Luigi Boccherini, inclusa “La casa del diavolo”, un ideale itinerario musicale tra Italia e Spagna nel cuore del barocco europeo.

Il Teatro Farnese: un palcoscenico storico

Il Farnese Festival è l’unica rassegna internazionale di musica antica seicentesca e settecentesca ospitata in un edificio monumentale coevo ai repertori. Il Teatro Farnese, costruito dal duca Ranuccio tra il 1617 e il 1618, è un capolavoro barocco con soluzioni innovative come scene mobili e serliane, che anticipano i palchetti dei teatri “all’italiana”. Queste caratteristiche lo rendono un punto di riferimento nella storia del teatro occidentale, considerato il primo teatro moderno.

La manifestazione, voluta dal direttore artistico Fabio Biondi e ideata con Simone Verde, direttore del Complesso Monumentale della Pilotta, gode del sostegno della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Il coinvolgimento delle principali istituzioni parmigiane ha consolidato il Farnese Festival, fin dalle sue prime edizioni, come appuntamento di risonanza internazionale, volto alla valorizzazione del patrimonio musicale europeo e alla riscoperta delle relazioni culturali tra Parma e l’Europa.