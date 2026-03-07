Il libro “Giù le mani dal femminismo”, edito da Rizzoli e disponibile dal 5 marzo 2026, rappresenta un’importante riflessione sul significato e sul futuro del movimento femminista. Le autrici, Giorgia Serughetti, Rosi Braidotti e Jennifer Guerra, provenienti da tre generazioni diverse, si confrontano per difendere il termine “femminista” dall’essere stato “svuotato e manipolato”, perdendo così il suo significato originario. Il saggio, di circa centonovantanove pagine, propone una visione del femminismo ancorata a principi di giustizia sociale, uguaglianza, solidarietà e cultura della pace.

Le autrici mettono in guardia contro il rischio che il movimento venga stravolto dall’appropriazione da parte delle destre e del capitalismo sfrenato.

La nota editoriale evidenzia come le destre reazionarie stiano tentando di impossessarsi di temi e parole storicamente legate alle battaglie femministe, alterandone il significato. Questo fenomeno include anche l’azione di donne che, basandosi sul proprio successo individuale, tendono a sminuire la dimensione collettiva della lotta femminista.

Il pensiero di Rosi Braidotti nel contesto teorico

Rosi Braidotti, filosofa e teorica femminista di fama internazionale, è riconosciuta per i suoi contributi al soggetto nomade e al postumanesimo femminista.

Dopo un percorso accademico di rilievo, culminato con l’insegnamento all’Università di Utrecht fino al 2022, Braidotti è considerata una pioniera degli studi femministi in Europa. La sua vasta produzione saggistica, che include titoli come “Madri, mostri, macchine” e “In metamorfosi”, esplora le intersezioni tra femminismo postmoderno, postumanesimo e tecnologia. La sua riflessione mira a integrare le questioni di genere, razza e classe nell’era dell’informazione, offrendo una prospettiva critica e innovativa.

“Giù le mani dal’”femminismo” nella tradizione critica

Il libro si colloca nella genealogia di un femminismo antifascista, progressista, laico, democratico e antiautoritario. La preoccupazione per la preservazione del significato autentico del femminismo richiama i principi storici del movimento, enfatizzando la solidarietà e la dimensione collettiva in opposizione alle derive individualiste e alle strumentalizzazioni politiche.

La riflessione proposta dalle autrici sottolinea il femminismo come forza sociale trasformativa, criticando gli approcci che privilegiano il successo individuale a scapito della lotta comune. Il saggio funge da stimolo alla riflessione e alla difesa dei valori fondanti del movimento femminista, inquadrando teoreticamente il pensiero di Braidotti, influente nei dibattiti contemporanei sul genere, i corpi e le tecnologie nel contesto postumano.

Al momento, non sono disponibili conferme indipendenti o interviste aggiuntive sul titolo, al di fuori delle informazioni fornite dalla casa editrice e dal materiale promozionale.