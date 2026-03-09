Milano si prepara ad accogliere la trentacinquesima edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, un appuntamento culturale in programma dal 20 al 29 marzo. L’evento, organizzato da Coe Ets e Terre des Hommes Italia, propone un ricco cartellone composto da quarantasette film, con una particolare attenzione al talento femminile, dato che ventuno delle pellicole sono state realizzate da donne.

Il festival si distingue per l’ampia offerta di anteprime: ventitré film rappresentano la prima italiana assoluta, a cui si aggiungono una prima europea e una prima internazionale.

Per ampliare l’accessibilità, trentasette titoli saranno disponibili anche sulla piattaforma streaming Mymovies.it. Il manifesto di quest’anno, caratterizzato dallo slogan “Zebra Lives On”, raffigura la zebra, simbolo del festival, in una veste che ne sottolinea la continua trasformazione, come evidenziato dalle direttrici artistiche Annamaria Gallone e Alessandra Speciale.

Un’anteprima speciale è prevista per il 19 marzo alle ore diciassette presso Palazzo Reale. Verrà proiettato il documentario Chilometri 1696 Gasducto del Sur di Valentino Orsini, un’opera tratta dall’archivio storico di Eni, main sponsor dell’iniziativa. Il film narra la fase di progettazione del gasdotto che collega la Patagonia con Buenos Aires.

L’inaugurazione ufficiale si terrà il 20 marzo al Cinema Godard della Fondazione Prada con la proiezione di No Good Men, film della regista afghana Sharbanoo Sadat, che ha recentemente aperto la Berlinale. Alla regista è dedicata una retrospezione con due suoi lavori precedenti: Wolf and Sheep e Orphanage.

Il festival si articola in sei sezioni principali: l’omaggio a Sadat; la sezione lungometraggi Finestre sul mondo, con dieci titoli di cui cinque prime italiane; il Concorso Cortometraggi Africani, che presenta dieci opere in gara con sei anteprime italiane, un’anteprima europea e una internazionale; la sezione Extr’a, dedicata a sedici film di registi che vivono in Italia, con tre prime italiane; la sezione Flash con film-evento; e proiezioni fuori concorso.

Sono attesi circa cinquanta ospiti in presenza, a cui si aggiungono il Bar Girevole del San Fedele “l’Ora del Tè” e la nona edizione di Africa Talks, momenti informali per incontrare registi e ospiti.

Il Festival nel contesto milanese e le sue radici

Il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, noto anche come FESCAAAL, è una rassegna con radici storiche a Milano. La sua struttura, articolata in concorsi e sezioni, mira ad ampliare la conoscenza delle cinematografie dei tre continenti attraverso film, documentari e cortometraggi, spesso presentati in anteprima italiana o mondiale. Questa trentacinquesima edizione conferma il suo ruolo di punto di riferimento per il cinema del cosiddetto «sud del mondo», configurandosi come l’unica manifestazione in Italia interamente dedicata alla scoperta delle cinematografie e delle culture di Africa, Asia e America Latina.

Il festival propone annualmente diverse sezioni competitive: il Concorso Lungometraggi “Finestre sul mondo” (fiction e documentari dai tre continenti); il Concorso Cortometraggi Africani; e la sezione Extr’A, riservata ai registi italiani o residenti in Italia che esplorano temi, ambientazioni o culture dei tre continenti. A queste si affiancano sezioni non competitive come Flash (film-evento) e proiezioni fuori concorso, oltre a momenti di incontro tra pubblico e ospiti. La sede istituzionale dell’organizzazione è il Centro Orientamento Educativo (Coe) in via Lazzaroni 8 a Milano, ma il festival si svolge in diverse sale cinematografiche milanesi e anche in modalità mista con proiezioni online.

Simboli, focus femminile e dialogo culturale

Il simbolo della zebra, reinterpretato quest’anno con un’immagine tridimensionale e lo slogan “Zebra Lives On”, evoca i temi della continuità e della trasformazione nelle cinematografie globali, con un messaggio rivolto anche a giovani registe e nuovi linguaggi cinematografici. La presenza di ventuno film realizzati da donne su quarantasette titoli complessivi testimonia una significativa attenzione al contributo femminile nei cinema dei tre continenti.

L’evento di apertura con la regista Sadat e la retrospettiva a lei dedicata sottolineano l’impegno del festival nel valorizzare voci emergenti e storie di forte impatto sociale. Il documentario proiettato in anteprima a Palazzo Reale evidenzia inoltre il dialogo con istituzioni e sponsor come Eni, integrando patrimonio storico e cinema.

Nel complesso, questa edizione del festival ribadisce il suo impegno nella promozione della diversità culturale, dell’equilibrio di genere e del confronto interculturale, coinvolgendo pubblico, ospiti e istituzioni in un palinsesto che unisce la fruizione in sala con quella digitale.