La sedicesima edizione del Festival Dantesco Internazionale si prepara ad accogliere oltre quattrocento opere provenienti da sessanta Paesi. La rassegna, in programma dal 15 al 30 marzo 2026, prevede eventi diffusi in diverse città italiane con conclusioni a Roma. L’Iran si distingue per il maggior numero di candidature, presentando trentotto lavori che esplorano tematiche quali la sopravvivenza, la fuga, la vendetta e la perdita del senso di appartenenza.

Nato nel duemiladieci dall’associazione Xenia e sotto la direzione del regista Paolo Pasquini, il festival mira a favorire un dialogo tra l’opera di Dante Alighieri e le espressioni delle arti contemporanee, abbracciando teatro, cinema, fotografia e nuovi media.

Tra gli appuntamenti di rilievo spiccano il DanteDì, in programma il venticinque marzo nel cuore di Roma, presso il Complesso di San Carlo ai Catinari, adiacente al Teatro Argentina. Sarà proiettato il film «Giovanni Alighieri, del fu Dante», con l’interpretazione di Massimo Popolizio nei panni di Dante. Previsto inoltre un incontro con la fotografa Valentina Vannicola, riconosciuta a livello internazionale per i suoi lavori danteschi. Completano il quadro una mostra libraria, il Piccolo Museo Dantesco e un’esposizione interattiva con realtà aumentata, curata da Bonobolabo da Ravenna.

L’apertura ufficiale è fissata per il quindici marzo online. Tra gli eventi principali, il ventuno marzo al Teatro Palladium di Roma si terranno le premiazioni dei concorsi Teatro e Cinema Under trenta e Teatro Under venti.

La manifestazione si concluderà il ventinove marzo a Cinecittà con le cerimonie finali di premiazione. La rassegna toccherà anche città come Bastia Umbra, Padova, Cantù, Varese, Matera e Saluzzo.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito e una parte del programma sarà fruibile online. Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani: sedicento studenti italiani hanno realizzato cortometraggi ispirati alla Divina Commedia. Tra le novità dell’edizione duemilaventisei, l’introduzione della piattaforma FilmFreeway per la presentazione delle candidature.

Un festival in crescita: contesto e organizzazione

Il Festival Dantesco, giunto alla sedicesima edizione internazionale, è stato ideato nel duemiladieci come concorso performativo dall’associazione culturale Xenia, con la direzione artistica di Paolo Pasquini e Agnese Ciaffei.

Fin dalla sua origine, il festival gode del patrocinio della Società Dante Alighieri, con il supporto del MIUR e della Rai già dal duemiloundici.

Nel corso degli anni, il festival si è evoluto da concorso teatrale a piattaforma multidisciplinare aperta alle arti performative, audiovisive, fotografia e nuovi media. La sezione cinema è stata introdotta nel duemilaventi, seguita dalla sezione universitaria under trenta nel duemilaventuno e dalla sezione fotografia nel duemilaventiquattro. In quindici anni, fino al duemilaventicinque, il Festival ha registrato quindicimila partecipanti da tutto il mondo, oltre centomila visualizzazioni sul canale YouTube e circa trecentomila euro di finanziamenti pubblici negli ultimi cinque anni.

L’Associazione culturale Xenia, fondata nel duemilacinque, organizza il festival con il sostegno della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e la collaborazione dei Dipartimenti universitari di Studi Umanistici di Roma Tre e di Milano. Per l’edizione corrente, numerose istituzioni, tra cui MiC, MIM, Comitato Dante duemilaventuno, Accademia della Crusca, le Regioni Lazio e Toscana, il Comune di Roma, e altri enti pubblici e privati, confermano il loro patrocinio e supporto.

Giovani protagonisti e linguaggi contemporanei

Il Festival conferma il suo forte legame con le nuove generazioni: mille e seicento studenti, coinvolti in laboratori cinematografici in otto scuole distribuite in cinque Regioni, hanno realizzato cortometraggi ispirati all’opera dantesca.

I lavori degli studenti, provenienti da Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio e Puglia, saranno proiettati durante il festival e diffusi online. I concorsi sono suddivisi per fasce d’età: un concorso scolastico fino a venti anni e uno universitario fino a trenta anni. I premi “Alta Fantasia” saranno assegnati da giurie composte da personalità di spicco come Pupi Avati, Isabella Ferrari, Giulio Ferroni, Luca Serianni e altri eminenti studiosi e artisti.

Con questa edizione, il Festival Dantesco ribadisce il suo ruolo di ponte tra la tradizione classica della Divina Commedia e le forme di espressione contemporanee, offrendo uno spazio aperto, gratuito e internazionale per interpretare Dante attraverso linguaggi nuovi e condivisi.