L'Adi Design Museum di Milano ospita la mostra “Fiera Milano motore del Made in Italy”, un'esposizione che ripercorre un secolo di storia industriale italiana. Visitabile fino al 15 aprile 2026, l'iniziativa, promossa da Fondazione Fiera Milano, offre un excursus sulla storia industriale, economica e culturale del Paese. Attraverso manifesti, fotografie, poster e locandine selezionati dall'Archivio Storico della fondazione, la mostra intende evidenziare il ruolo cruciale che Milano e il suo sistema fieristico hanno avuto nell'affermare la capacità produttiva italiana, in vista della Giornata nazionale del Made in Italy, che si celebra proprio il 15 aprile su impulso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il percorso espositivo prende avvio dalla prima Fiera Campionaria del 1920, inaugurata sui bastioni di Porta Venezia, e attraversa un secolo di innovazione e progresso. Tra gli episodi chiave illustrati, spiccano la presentazione della Fiat Balilla negli anni Trenta, l'introduzione del Moplen – il polipropilene inventato dal chimico Giulio Natta nel 1957 – e la trasformazione della Fiera in teatro nel 1946, per ospitare la stagione della Scala dopo i danni subiti dal celebre teatro a causa dei bombardamenti. “Bisogna sempre preservare e valorizzare la nostra identità culturale che rappresenta l’essenza fondante del Made in Italy”, ha dichiarato Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano.

L'Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano e la narrazione del Paese

L'Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano è un vero e proprio scrigno di memoria, custodendo oltre un chilometro lineare di documenti, fotografie, cataloghi, filmati e materiali grafici. Queste testimonianze sono fondamentali per comprendere i passaggi cruciali dell'industrializzazione italiana. L'esposizione all'Adi Design Museum evidenzia come la Fiera sia stata una vetrina privilegiata per l'introduzione di automobili, elettrodomestici, materiali innovativi e nuovi sistemi di trasporto, come il prototipo del vagone della metropolitana milanese, segnando le principali tappe della modernità tecnologica del Paese.

La mostra offre un ricco repertorio visivo degli oggetti più significativi che hanno rappresentato la spinta all'innovazione nazionale: dai prototipi automobilistici agli elettrodomestici, dai manifesti pubblicitari che hanno scandito le epoche alle locandine delle prime edizioni fieristiche.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di eventi volti a valorizzare il ruolo di Milano come motore della creatività e dell'impresa italiana, affiancandosi ad altre manifestazioni che celebrano la memoria e il progresso del Made in Italy.

Milano, polo dell'innovazione: altre esposizioni in città

Nello stesso periodo, Milano si conferma un polo vibrante di cultura e innovazione, ospitando diverse esposizioni dedicate al design e all'evoluzione socio-economica italiana. Tra queste, spicca l'evento “1956–2026: WHAT ENTERPRISES! Italian companies between legacy and future”, promosso da MUMAC e MuseoCity. Questa mostra mette a confronto settant'anni di imprese, design e tecnologia del Made in Italy, in concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Grazie al coinvolgimento di aziende, musei e archivi, l'esposizione narra le trasformazioni e gli sviluppi della società italiana tra i Giochi Olimpici del 1956 e quelli previsti per il 2026, evidenziando il ruolo cruciale di archivi e musei quali custodi della memoria e propulsori della capacità innovativa del sistema produttivo nazionale.

Le diverse esposizioni milanesi del 2026, inclusa quella all'Adi Design Museum, condividono l'obiettivo di valorizzare la storia d'impresa e la cultura materiale del Paese. Esse offrono al pubblico uno sguardo documentato e articolato sull'evoluzione identitaria che ha reso il Made in Italy un punto di riferimento globale nel campo del design, della tecnologia e della produzione industriale.