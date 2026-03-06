La quarta edizione del Premio Film Impresa si è conclusa con un bilancio definito “estremamente positivo” da Giampaolo Letta, presidente della manifestazione. L’evento, svoltosi presso il Cinema Quattro Fontane di Roma, ha visto la partecipazione di oltre duecento film candidati, registrando un’ampia presenza di pubblico e giovani.

Un’edizione in crescita

Il numero di candidature per questa edizione ha superato le precedenti, con più di duecento opere audiovisive in concorso. Questo dato è stato sottolineato da Letta come un segnale incoraggiante per il futuro del premio e per la crescente importanza del racconto d’impresa attraverso il mezzo cinematografico.

Pubblico e partecipazione

La serata finale ha visto una notevole partecipazione non solo in sala, ma anche da parte di un vasto pubblico collegato in streaming. La presenza di imprese, autori, registi, produttori, appassionati e, in particolare, di giovani, conferma l’interesse crescente verso il linguaggio audiovisivo come strumento efficace per la narrazione d’impresa.

Il Premio Film Impresa

Il Premio Film Impresa è un’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema. L’obiettivo del premio è valorizzare il racconto dell’impresa mediante il cinema, promuovendo un dialogo costruttivo tra il mondo dell’industria, della cultura e dell’audiovisivo.