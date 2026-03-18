Franco Mussida, storico chitarrista della Premiata Forneria Marconi e fondatore del Cpm Music Institute di Milano, sarà il protagonista dei Guitar Days. L'evento, in programma dal 20 al 22 marzo prossimi presso la scuola da lui diretta, promette tre giornate interamente dedicate alla chitarra, uno strumento che, secondo Mussida, «insegna ancora a sentire» e possiede un autentico «superpotere».

L'appuntamento si configura come un'occasione imperdibile per appassionati e professionisti, con un ricco calendario di attività. Il programma include concerti, workshop, masterclass e incontri, tutti aperti gratuitamente al pubblico su prenotazione, offrendo un'opportunità unica di formazione e scambio culturale.

I Guitar Days: un crocevia di talenti e storia della chitarra

I Guitar Days ospiteranno un parterre di artisti italiani e internazionali. Tra i nomi di spicco figurano David Rhodes (collaboratore storico di Peter Gabriel), Frank Gambale, Tim Sparks, Luca Colombo, Eleonora Strino, Claudio Bazzari e lo stesso Franco Mussida, che condivideranno la loro esperienza e talento.

Oltre agli appuntamenti musicali, il Cpm Music Institute presenterà una galleria di chitarre leggendarie. Saranno esposti strumenti appartenuti a icone come Jimi Hendrix, Eric Clapton, Angus Young, Freddie King e John Frusciante. La mostra includerà anche chitarre storiche di Franco Mussida, tra cui quelle utilizzate nei concerti con Fabrizio De André.

La chitarra come strumento di consapevolezza e superpotere

Nell'intervista in occasione dell'evento, Franco Mussida ha riflettuto sull'importanza e sul valore della chitarra. Il musicista ha enfatizzato come lo strumento sia ancora oggi un potente veicolo per «insegnare ad ascoltare e a sentire», sottolineando il suo valore educativo e la capacità di sviluppare la sensibilità individuale.

Secondo Mussida, la chitarra è un vero e proprio «superpotere» capace di affinare percezione e consapevolezza, qualità fondamentali per musicisti e ascoltatori. L'iniziativa dei Guitar Days nasce proprio da questa visione: trasmettere tali valori alle nuove generazioni, celebrare la ricchezza culturale legata allo strumento e promuovere un approccio più consapevole alla musica.

Franco Mussida: una vita tra musica e didattica

La carriera di Franco Mussida è indissolubilmente legata alla Premiata Forneria Marconi, di cui è stato fondatore e chitarrista, contribuendo al successo del gruppo. Oltre all'attività artistica, Mussida ha dedicato gran parte della sua vita all'insegnamento e alla promozione della cultura musicale.

La fondazione del Cpm Music Institute di Milano rappresenta il culmine di questo impegno. L'istituto, sotto la sua guida, è divenuto un punto di riferimento per la formazione di giovani musicisti, un luogo dove la passione per la musica si unisce a un'educazione che riflette la visione di Mussida sulla musica come strumento di crescita personale e collettiva.