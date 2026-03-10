Franco126 ha registrato il sold out per la data londinese del suo tour europeo “Futuri Possibili”, prevista per il 15 marzo nella capitale britannica. La conferma, che segnala il “tutto esaurito” anche a Bruxelles (14 marzo), Parigi (16 marzo) e Barcellona (18 marzo), testimonia l’attenzione crescente verso il cantautore romano.

Il tour europeo di Franco126

Il tour europeo di Franco126 prende il via ad Amsterdam il 12 marzo e si conclude a Berlino il 22 marzo. La tappa londinese si inserisce in un calendario fitto di appuntamenti internazionali, confermando la capacità dell’artista di attrarre pubblico anche oltre i confini nazionali.

Repertorio e scaletta in primo piano

Sul palco londinese, Franco126 proporrà i brani del suo ultimo album “Futuri Possibili”, tra cui “Nottetempo”, “Scacciapensieri”, “Due estranei”, “Prima dell’alba” e la title track. Non mancheranno inoltre i pezzi che hanno segnato il suo percorso artistico, come “Nuvole di drago”, “Stanza singola”, “Blue Jeans”, “Brioschi”, “Occhi ingenui” e “Solo guai”.

Il dato del sold out londinese si inserisce in un trend già consolidato nelle tappe precedenti del tour.

Un successo internazionale in crescita

Il tutto esaurito a Londra rappresenta un ulteriore passo nella crescita internazionale di Franco126. Con “Futuri Possibili”, l’artista sta consolidando la sua presenza nei principali palcoscenici europei. Il riscontro positivo nelle capitali del continente conferma l’appeal trasversale del suo repertorio, capace di unire indie, pop e cantautorato urbano.