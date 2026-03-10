Il film ‘Frankenstein’ di Guillermo del Toro si profila come uno dei protagonisti della prossima edizione degli Oscar, secondo le previsioni di Sisal. La pellicola è accreditata come favorita nelle categorie legate all’estetica, con particolare riferimento ai Migliori Costumi e al Miglior Trucco e Acconciatura, entrambe con una quota di 1,05. Il film guida le stime anche per la Miglior Scenografia, attestandosi a 1,08, merito del lavoro della production designer Tamara Deverell e dello scenografo Shane Vieau.

Un’estetica che racconta

Nel contesto narrativo di ‘Frankenstein’, le scelte visive – che comprendono abiti, make-up, acconciature e scenografie – trascendono la mera funzione decorativa per affermarsi come strumenti narrativi fondamentali.

Un esempio significativo è rappresentato dalle 42 protesi impiegate per la trasformazione di Jacob Elordi, interprete della Creatura. Questi elementi contribuiscono a delineare un personaggio capace di suscitare contemporaneamente sentimenti di inquietudine e profonda umanità, amplificando così l’impatto emotivo dell’intera vicenda.

Il contesto delle candidature

Le previsioni vedono Jacob Elordi, nei panni della Creatura, candidato come Miglior Attore Protagonista, con una quota di 25,00. Si posiziona dietro a nomi come Michael B. Jordan (1,60) e Timothée Chalamet (2,40). ‘Frankenstein’ ha già ottenuto diversi riconoscimenti a livello internazionale, inclusi premi prestigiosi come i BAFTA e i Critics’ Choice Award.

Le stime di Sisal non fanno che confermare il ruolo di primo piano che il film sta assumendo nella corsa agli Oscar, specialmente per quanto concerne le categorie tecniche e visive, dove l’attenzione al dettaglio estetico è particolarmente marcata.