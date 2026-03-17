La Biennale di Venezia ha espresso le sue congratulazioni a Guillermo del Toro e a tutto il team creativo del film Frankenstein, che ha trionfato con tre premi Oscar nella cerimonia del 2026. L'opera, presentata in anteprima mondiale in concorso all’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025, ha ottenuto le prestigiose statuette per la migliore scenografia, i migliori costumi e il miglior trucco e acconciatura.

I riconoscimenti specifici sono stati assegnati a Tamara Deverell e Shane Vieau per la scenografia, a Kate Hawley per i costumi, e a Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey per il trucco e acconciatura.

La Biennale ha sottolineato il valore artistico e produttivo di Frankenstein, riconoscendo l'eccellenza di tutti gli artisti premiati e della produzione.

Il film di Guillermo del Toro aveva già riscosso grande attenzione fin dalla sua presentazione in laguna, accumulando ben nove nomination agli Oscar. Tra queste figuravano categorie di spicco come miglior film, migliore sceneggiatura adattata (per lo stesso Guillermo del Toro), migliore attore non protagonista (Jacob Elordi), migliore fotografia (Dan Laustsen), migliore colonna sonora (Alexandre Desplat) e miglior sonoro (Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian T. Cooke, Brad Zoern). Le vittorie finali nelle categorie tecniche hanno confermato la straordinaria qualità artigianale e la cura estetica che hanno contraddistinto la produzione.

Successi internazionali per i film della Mostra di Venezia

L’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia, ha consolidato il proprio ruolo di piattaforma primaria per il lancio di opere di rilievo nel panorama cinematografico mondiale. Oltre a Frankenstein, ben quattro titoli presentati in concorso nel 2025 hanno ricevuto complessivamente quindici nomination agli Oscar, evidenziando la qualità della selezione veneziana.

Tra questi film, The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, già insignito del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, ha ottenuto la candidatura come miglior film internazionale. Bugonia di Yorgos Lanthimos si è aggiudicato quattro nomination, tra cui quelle per miglior film e migliore interpretazione femminile (Emma Stone).

Infine, The Smashing Machine di Benny Safdie ha ricevuto una nomina per il miglior trucco e acconciatura. Questi risultati confermano la vitalità della Mostra veneziana, capace di individuare e promuovere talenti internazionali e produzioni d’eccellenza.

La Biennale e il panorama dei premi cinematografici

Nell’ambito della stagione internazionale dei premi cinematografici, la Biennale ha ricordato anche i recenti riconoscimenti ai César 2026. Il film L’Attachement – La tenerezza di Carine Tardieu, presentato in anteprima mondiale all’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2024 nella sezione Orizzonti, ha conquistato i premi come miglior film e migliore sceneggiatura non originale.

Questo dato rafforza ulteriormente l’impatto delle selezioni veneziane sul circuito internazionale dei festival.

La prossima edizione della Mostra del Cinema, l’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, diretta ancora da Alberto Barbera, si svolgerà dal 2 al 12 settembre 2026. L'evento si conferma un appuntamento centrale per la promozione e la valorizzazione del cinema d’autore e delle nuove tendenze creative a livello mondiale.