Dal 21 marzo 2026, Palazzo Belloni di Bologna accoglie la mostra “Frida Kahlo. Lo sguardo come identità”, un evento che esplora la complessa personalità e l’universo creativo dell’artista messicana. Questo percorso immersivo, che celebra la pittrice a Bologna, offre al pubblico un’esperienza che unisce opere originali e installazioni multimediali, ponendo l’accento sull’importanza dello sguardo come elemento distintivo e strumento identitario nella sua arte.

L’esposizione riunisce un’ampia selezione di materiali fotografici, autoritratti e documenti, alcuni dei quali inediti per il pubblico italiano.

Attraverso di essi, viene narrata la vita e il pensiero di un’artista che divenne simbolo di emancipazione e resilienza. La mostra si distingue per la sua capacità di integrare linguaggi diversi, fondendo l’arte visiva con una ricca ricostruzione documentaria. Il percorso espositivo approfondisce il legame tra immagine, identità di genere e rappresentazione del sé, calato nel contesto storico e culturale in cui l’artista visse. Tra i materiali selezionati figurano fotografie storiche, lettere, oggetti personali e riproduzioni degli ambienti più cari a Frida Kahlo. Il titolo stesso dell’esposizione sottolinea come lo sguardo fosse per Frida un elemento cruciale di riconoscimento, sia nella sfera privata che in quella pubblica, trasmettendo la sua complessità interiore e il dialogo costante tra l’autoritratto e l’autobiografia.

Un viaggio immersivo nell'universo di Frida Kahlo

Una delle peculiarità della mostra a Palazzo Belloni è il suo percorso esperienziale, ideato per avvolgere il visitatore nell’universo di Frida Kahlo. L’allestimento alterna sezioni documentarie a stanze immersive, dove suoni, immagini e video proiettati ricostruiscono scene emblematiche della vita dell’artista. Questa soluzione permette al pubblico di rivivere idealmente atmosfere e passaggi cruciali della sua esistenza, ponendo una particolare enfasi sui nodi biografici salienti: dal rapporto con Diego Rivera alla permanenza nella celebre Casa Azul di Città del Messico. Un focus specifico è dedicato anche agli arredi, agli abiti e agli oggetti d’uso quotidiano, elementi che divennero parte integrante del suo racconto visivo e che consentono di cogliere la profonda connessione tra il suo vissuto personale e la sua poetica artistica.

L’esposizione mira a coinvolgere diverse fasce di pubblico, proponendo strumenti di approfondimento su molteplici livelli. L’offerta culturale è arricchita da laboratori didattici per le scuole, incontri divulgativi e materiali multimediali, favorendo una lettura interdisciplinare dell’opera di Frida Kahlo nel contesto del Novecento europeo e latinoamericano. Palazzo Belloni si conferma così un punto di riferimento per la divulgazione culturale nel capoluogo emiliano.

Palazzo Belloni: polo culturale di Bologna

Situato nel centro storico di Bologna, Palazzo Belloni si distingue come uno degli spazi espositivi più versatili della città. Ristrutturato e riconvertito negli ultimi anni in un polo dedicato a mostre temporanee ed eventi immersivi, ospita regolarmente esposizioni di rilievo internazionale, affermandosi tra le principali destinazioni culturali.

L’attenzione di Palazzo Belloni per progetti di arte contemporanea e interattiva ha attratto negli anni artisti, curatori e un pubblico eterogeneo, contribuendo significativamente alla crescita dell’offerta culturale cittadina.

L’iniziativa “Frida Kahlo. Lo sguardo come identità” si inserisce pienamente in questa strategia. Il percorso espositivo valorizza un dialogo fecondo tra patrimonio storico e linguaggi contemporanei, promuovendo un modello espositivo dinamico, aperto all’innovazione e all’accessibilità. Bologna, attraverso luoghi come Palazzo Belloni, consolida la propria vocazione ad attrarre progetti di respiro globale, proponendo eventi che intrecciano le biografie di grandi artisti, la divulgazione culturale e le nuove tecnologie al servizio della narrazione museale.