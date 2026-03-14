Il Gabibbo, celebre pupazzo rosso ideato da Antonio Ricci per il programma 'Striscia la notizia', è stato oggetto di una dettagliata analisi sul portale Treccani.it. Il personaggio, il cui nome deriva da un termine eritreo e dal dialetto dei marinai genovesi, viene descritto come una figura che incarna la trasformazione della satira televisiva italiana. Secondo la Treccani, il Gabibbo rappresenta un 'Arlecchino postindustriale', un buffone che non si limita più a deridere il potere, ma finisce per riflettere e amplificare le dinamiche del pubblico stesso.

'Striscia la notizia' e la posizione del Gabibbo nel palinsesto

All'interno del palinsesto televisivo, 'Striscia la notizia' occupa una posizione particolare, sospesa tra informazione e intrattenimento. Il Gabibbo, con la sua voce caratteristica e il linguaggio volutamente deformato, si inserisce in questo contesto come una maschera della commedia dell’arte, capace di mettere in scena il moralismo nazionale e, allo stesso tempo, svuotarlo di significato. La sua presenza scenica e il suo modo di comunicare sono strumenti che la televisione utilizza per rappresentare e, in parte, esorcizzare le tensioni sociali e culturali del Paese.

Il significato sociale e culturale del Gabibbo

La Treccani sottolinea come il Gabibbo sia diventato uno stereotipo che coincide con la propria parodia, una figura che ride di sé stessa più che del potere.

Antonio Ricci, creatore del personaggio, lo definisce come "un essere abietto, il populista più schifoso, un pupazzo ignobile". Questa definizione evidenzia la volontà di rappresentare un cambiamento: il Gabibbo non è più il servo che sbeffeggia il padrone, ma un servo che si è trasformato in re, simbolo di una società in cui la satira si confonde con il potere stesso. Secondo l’analisi, la televisione italiana, attraverso personaggi come il Gabibbo, non mira a rivoluzionare ma a creare coesione, amplificando i processi sociali fino all’esasperazione.

Il Gabibbo: un simbolo della televisione italiana

Il Gabibbo è un personaggio televisivo nato nel 1990 per 'Striscia la notizia', noto per il suo aspetto buffo, la voce roca e il modo di parlare ironico.

Nel corso degli anni è diventato uno dei simboli della satira televisiva italiana, rappresentando spesso il punto di vista del pubblico e affrontando temi di attualità con un tono dissacrante e provocatorio.