La Galleria d’Arte Moderna (GAM) di Torino inaugura il 21 maggio 2026 la sua nuova stagione espositiva, intitolata "Quarta Risonanza". Il programma si articola in quattro mostre principali, dedicate al Novecento e a protagonisti della ricerca artistica: "Un altro Novecento", "Vincenzo Agnetti. Oggi è un secolo", "Lisetta Carmi. Erotismo e autoritarismo a Staglieno" e "L’intruso: Pesce Khete". Questa iniziativa offre un’importante occasione di approfondimento sulle arti visive, con un focus particolare sulle opere su carta, sull’avanguardia fotografica e sulle ricerche artistiche contemporanee.

La rassegna "Un altro Novecento" presenta per la prima volta un percorso unitario attraverso le raccolte di opere su carta della GAM. L'esposizione copre un arco temporale che va dai primi decenni del secolo scorso fino alle tendenze degli anni Novanta. Curata da Fabio Cafagna ed Elena Volpato, la mostra include oltre 600 lavori, tra disegni, acquerelli, incisioni, stampe e dipinti su carta. Molti di questi sono stati acquisiti grazie al sostegno della Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris e della Fondazione Arte Crt. L’obiettivo è rivelare un aspetto inedito e più intimo del secolo, valorizzando la dimensione sperimentale del lavoro artistico e offrendo l'opportunità di entrare nel laboratorio più libero e intimo degli artisti.

Le altre mostre in programma e gli artisti protagonisti

Tra le esposizioni della stagione, "L’intruso: Pesce Khete" introduce il lavoro dell’artista romano nel percorso espositivo, proponendo uno sguardo inedito all’interno delle collezioni GAM. Un rilievo significativo è dato anche all’antologica "Vincenzo Agnetti. Oggi è un secolo", che celebra il centenario della nascita dell’artista. La mostra si concentra sulla sua ricerca sperimentale, in particolare nel campo del mezzo fotografico, approfondendo il suo contributo alla ridefinizione dei linguaggi visivi contemporanei.

Nelle sale della Collezione, il progetto "Lisetta Carmi. Erotismo e autoritarismo a Staglieno" espone quindici fotografie acquisite grazie al bando "Strategia Fotografia 2025".

Questo nucleo arricchisce la presenza di Carmi nella raccolta permanente e documenta la relazione tra erotismo, autorità e memoria nel cimitero monumentale di Staglieno.

Il patrimonio della GAM di Torino e le opere su carta

Fondata nel 1895, la GAM di Torino è una delle più antiche istituzioni italiane dedicate all’arte moderna. Il suo patrimonio comprende oltre 47.000 opere, tra dipinti, sculture, installazioni, fotografie e disegni, che documentano le principali tappe dell’arte italiana ed europea dal tardo Ottocento a oggi. La sezione delle opere su carta, protagonista dell’attuale stagione espositiva, rappresenta un punto di forza delle collezioni permanenti. Grazie agli apporti delle fondazioni De Fornaris e Arte Crt, la raccolta si è ampliata negli ultimi decenni, includendo sia nuclei storici che acquisizioni contemporanee.

La GAM, situata in corso Galileo Ferraris 30 a Torino, svolge un’attività espositiva che include rassegne temporanee, progetti dedicati alle collezioni e iniziative didattiche. Parallelamente alla stagione "Quarta Risonanza", il museo mantiene aperte mostre sulle collezioni permanenti e promuove eventi culturali, presentazioni e approfondimenti, contribuendo alla vitalità della scena artistica cittadina. La programmazione comprende anche mostre temporanee dedicate a figure come Lothar Baumgarten ed Elisabetta Di Maggio, a conferma della vocazione nazionale e internazionale dell’istituzione torinese.