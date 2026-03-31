Il 28 aprile Blackie Edizioni pubblicherà 'Se in una notte piovosa il tuo tetto fosse il cielo. Voci femminili di resistenza a Gaza', una raccolta dei diari di quattro donne palestinesi: Ala'a Obaid, Batool Abu Akleen, Nahil Mohana e Sondos Sabra. Le autrici, diverse per età e sensibilità, offrono una narrazione in prima persona della vita sotto assedio nella Striscia di Gaza. Il libro descrive difficoltà quotidiane – bombardamenti, fame, paura – ma anche momenti di memoria, umorismo e resilienza. L'iniziativa ha una forte finalità di solidarietà: tutti i ricavi saranno destinati alle autrici e alle loro famiglie, che lottano per la sopravvivenza a Gaza.

Il volume, di 256 pagine e 18 euro, include le prefazioni di Arianna Porcelli Safonov e Barbara Schiavulli.

Nei diari emergono storie di dolore e speranza: la paura di aerei e droni, lo sfollamento, la carestia. Accanto a queste, gesti di straordinaria umanità: il venditore che dona l'ultimo uovo per una torta di compleanno, il vicino che trasforma schegge di missile in un posacenere. Gli scritti restituiscono la complessità e l'umanità di chi vive sotto attacco, mostrando famiglie costrette a lasciare le case, scuole e ospedali distrutti, e una comunità che, nonostante tutto, celebra momenti di vita. Il libro afferma: “non sono storie di pietà, ma di amore, di bellezza e persino umorismo”, sottolineando come la resistenza si manifesti anche nel mantenimento della quotidianità e della dignità personale.

L'esistenza stessa di questi diari e la sopravvivenza delle autrici sono un potente atto di resistenza.

Testimonianza, impegno civile e accoglienza del volume

'Se in una notte piovosa il tuo tetto fosse il cielo' è un documento attuale, letterario e civile. Le autrici offrono uno sguardo profondo sulle vite dietro le immagini mediatiche. Blackie Edizioni sostiene direttamente le quattro donne e le loro famiglie, unendo testimonianza e solidarietà concreta. La situazione a Gaza è grave: dal cessate il fuoco oltre settecento vittime palestinesi, più di cento bambini, e centinaia di feriti ogni giorno. Il libro ricorda che dietro ogni immagine ci sono vite come le nostre, piene di speranza, amore e comunità, nonostante le distruzioni.

La resilienza si esprime nei piccoli gesti e nella condivisione comunitaria. La scrittura diventa autodifesa e resistenza civile, superando la sofferenza per abbracciare speranza e futuro. La pubblicazione ha già riscosso interesse nel panorama editoriale italiano, grazie a incontri e presentazioni che favoriscono dialogo e comprensione del contesto. L’iniziativa dimostra come la letteratura sia strumento di consapevolezza e aiuto concreto, documentando la quotidianità della crisi e mantenendo uno sguardo sulla complessità umana e sociale e sulla fiducia nel futuro della loro terra.