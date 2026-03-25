Il marchio italiano Genny sarà protagonista dell'apertura della Monte-Carlo Fashion Week, con una sfilata speciale in programma il 15 aprile. L'evento si terrà presso l'esclusivo Yacht Club di Monaco, nel cuore del Principato, segnando un importante ritorno del brand sulla scena internazionale della moda.

Genny presenterà una selezione del suo fashion show Spring-Summer 2026 e un'anteprima della collezione Fall-Winter 2026-2027. Questa doppia presentazione rafforza la presenza globale del marchio, utilizzando la Monte-Carlo Fashion Week come piattaforma strategica per le nuove tendenze.

Sara Cavazza Facchini, direttrice creativa di Genny, ha espresso grande entusiasmo per la partecipazione. Ha evidenziato come Monte-Carlo, con la sua eleganza e fascino internazionale, sia la cornice ideale per celebrare creatività, innovazione e nuove visioni della moda.

Genny: nuove collezioni e prestigio a Monaco

La presentazione congiunta delle collezioni primavera-estate 2026 e autunno-inverno 2026-2027 conferma l'importanza strategica dell'evento per il settore fashion. La Monte-Carlo Fashion Week è un crocevia per creatività e innovazione. Lo Yacht Club di Monaco enfatizza il legame tra moda, lusso e l'esclusività del Principato.

Monte-Carlo Fashion Week: vetrina internazionale di stile

Fondata nel 2013, la Monte-Carlo Fashion Week è un punto di riferimento per designer e marchi.

Unisce il fascino della Riviera con le moderne istanze stilistiche, attirando addetti ai lavori, buyer e giornalisti da tutto il mondo. Consolida la reputazione del Principato come centro dinamico dell'alta moda europea.

L'attesa per le collezioni del 15 aprile è alta. La scelta di Genny come apripista sottolinea il ruolo crescente delle maison italiane negli appuntamenti internazionali, riaffermando la centralità di Monte-Carlo nel sistema moda contemporaneo.