Il Futurismo, movimento d'avanguardia che ha segnato profondamente l'arte italiana, torna protagonista a Genova con la mostra "Un altro Futurismo. L’avanguardia degli anni Venti e Trenta e il dialogo con la Liguria". L'esposizione, ospitata a Palazzo della Meridiana dal 19 marzo al 12 luglio 2026, è curata da Simona Bartolena e presenta circa ottanta opere, tra cui dipinti, sculture, ceramiche e grafica. L'evento si concentra sul cosiddetto "secondo Futurismo", la fase espressiva che seguì la fondazione del movimento da parte di Filippo Tommaso Marinetti.

La mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Wolfsoniana, la GAM di Genova e il Museo Campari, non trascura la radicazione territoriale del movimento. Sono presenti opere di artisti di spicco come Balla, Depero, Prampolini e un giovane Bruno Munari. La curatrice ha evidenziato come l'esposizione miri a svelare "aspetti sorprendenti e meno noti" del Futurismo, sottolineando la sua "capillare diffusione nella penisola e la capacità di radicarsi nei singoli territori".

Un focus specifico è dedicato al legame tra il Futurismo e la Liguria, regione che assume un ruolo di primo piano nella rassegna. La definizione di Marinetti, che nel 1915 indicò Genova come "città futurista per eccellenza", viene rievocata, così come l'importanza di distretti come Savona, Albisola e La Spezia nella storia del movimento.

Palazzo della Meridiana, un contesto storico di rilievo

Palazzo della Meridiana, noto anche come Palazzo Grimaldi della Meridiana, è una dimora storica cinquecentesca situata nel cuore di Genova. Costruito nella prima metà del Cinquecento, l'edificio conserva interventi successivi, tra cui la caratteristica meridiana dipinta sulla facciata e un avancorpo con terrazzo risalente al tardo Settecento. Il palazzo è parte integrante del sistema dei Rolli di Genova, riconosciuto Patrimonio dell'Umanità UNESCO.

La struttura rappresenta una tipologia edilizia precedente all'opera di Galeazzo Alessi, arricchita da decorazioni di artisti come Aurelio Busso e Gio Battista Castello, oltre a interventi liberty di Gino Coppedè e affreschi di Mascialino.

Oggi, Palazzo della Meridiana è un centro vitale per esposizioni, eventi e manifestazioni culturali.

Genova Antiquaria e l’oggi del Palazzo

Recentemente, Palazzo della Meridiana ha ospitato con successo la seconda edizione di "Genova Antiquaria" (20–24 febbraio 2026), un evento dedicato all'arte, alla storia e al collezionismo. La manifestazione ha registrato un aumento del 5% dei visitatori, per un totale di 1.555 presenze, e ha raccolto fondi significativi devoluti a una Fondazione che sostiene bambini con disabilità.

La mostra sul "secondo Futurismo" si inserisce quindi in un percorso consolidato di valorizzazione culturale del Palazzo, proseguendo una linea di iniziative che mira a unire il patrimonio storico con il progetto contemporaneo.