Gianni Letta è stato eletto Accademico Effettivo della prestigiosa Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Questo significativo riconoscimento gli è stato conferito “per il suo impegno nel mondo culturale e per la sensibilità dimostrata da sempre verso la musica”. La decisione, presa dall’Assemblea degli Accademici, intende omaggiare “l’importanza del contributo organizzativo e strategico di Letta a sostegno delle arti, riconoscendo il suo ruolo di promotore e tutore della cultura italiana”.

Dal 2015, Gianni Letta ricopre la carica di vicepresidente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

La sua lunga carriera ha avuto inizio nel giornalismo, come direttore del quotidiano Il Tempo dal 1973 al 1987, per poi proseguire con più mandati come Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel corso degli anni, Letta ha consolidato un legame profondo con il mondo della musica italiana, assumendo ruoli di vertice in istituzioni come la Fondazione Rossini e il Reate Festival. In oltre un decennio da vicepresidente, ha garantito “supporto ed eccellenza nelle stagioni musicali di Santa Cecilia”. Con questa elezione, l’Accademia formalizza il riconoscimento per il suo instancabile lavoro di “tessitura, sostegno e valorizzazione del patrimonio musicale nazionale”.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia oggi

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si distingue come una delle più antiche istituzioni musicali al mondo, con un ruolo di primo piano nella promozione della musica sinfonica e lirica in Italia. L’istituzione è guidata da un consiglio di amministrazione che affianca gli Accademici Effettivi e Onorari. Attualmente, il Presidente-Sovrintendente è Massimo Biscardi, musicista e organizzatore culturale, eletto nel 2024 per il quinquennio 2025-2030. Gianni Letta mantiene la vicepresidenza. Il consiglio include figure istituzionali e artistiche di spicco, tra cui il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. L’Accademia coordina le attività della sua prestigiosa Orchestra e del Coro, promuove rassegne dedicate ai compositori italiani contemporanei e ospita importanti stagioni concertistiche nella sua sede storica a Roma.

Storia e ruolo istituzionale dell’Accademia

Fondata ufficialmente nel 1585, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è celebre per la sua costante attività di formazione, ricerca e divulgazione musicale. Nel corso dei secoli, ha annoverato tra i suoi membri compositori, direttori e interpreti di fama internazionale. L’attuale Presidente-Sovrintendente Biscardi è apprezzato per il rilancio di diverse realtà liriche e per aver ottenuto riconoscimenti come il Premio Abbiati. La presenza di Gianni Letta nel consiglio d’amministrazione evidenzia l’importanza di un dialogo costante tra le istituzioni culturali e la società civile. La gestione dell’Accademia si basa su uno statuto rigoroso che assicura trasparenza e collegialità nell’orientare le strategie artistiche.

Oltre a promuovere nuove produzioni e il repertorio classico, l’Accademia supporta attivamente opere di compositori italiani viventi e mantiene solide relazioni con altri enti internazionali dedicati alla musica colta. L’elezione di Gianni Letta non è solo un riconoscimento personale, ma conferma il valore della collaborazione tra dirigenti istituzionali e operatori culturali per la valorizzazione del patrimonio musicale italiano.