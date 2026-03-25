Debutta in Italia 'Gilded Nightmares', una nuova e prestigiosa collana editoriale che porta per la prima volta nel nostro paese una selezione di raffinati racconti dei maestri del genere weird, gotico e soprannaturale. Curata dalla British Library e pubblicata da Giunti, con la curatela e introduzione di Loredana Lipperini, la serie si propone di arricchire il panorama letterario italiano con testi rari e, in molti casi, inediti, offrendo una prospettiva nuova sulla letteratura classica dark. Il lancio ufficiale dei primi quattro volumi è avvenuto il 25 marzo 2026.

Tra i primi titoli disponibili, i lettori troveranno 'Playing with fire', una raccolta di storie dell’occulto firmate da Arthur Conan Doyle, tradotta da Luca Manini, e 'Bewitched', che presenta le storie di spettri di Edith Wharton, nella traduzione di Gaja Cenciarelli. A queste si affiancano due significative antologie di autori vari: 'Fearsome Fairies', curata da Tiziana Lo Porto, che spazia tra testi pubblicati dalla fine dell’Ottocento al 2014 e include una sezione dedicata alle celebri fotografie delle fate di Cottingley; e 'The Dead of Summer', tradotto da Stefano Travagli, che riunisce voci europee, americane e asiatiche in racconti ispirati alle suggestive tradizioni del Calendimaggio e dei solstizi d'estate.

Le atmosfere di 'The Dead of Summer' e la riscoperta del genere

In particolare, 'The Dead of Summer', una delle antologie che inaugurano la collana 'Gilded Nightmares', si immerge nelle dimensioni magiche e talvolta oscure legate a momenti specifici dell'anno, come Beltane (Primo maggio), la Notte di Valpurga e la vigilia di mezza estate. Questa raccolta presenta quattordici racconti, molti dei quali inediti o raramente antologizzati in Italia, con contributi di maestri del brivido e del folklore quali Walter de la Mare, Robert E. Howard, Joan Aiken, Susan Price, Minagawa Hiroko e Jenn Ashworth. I testi offrono uno sguardo approfondito sulle tradizioni e i rituali che animano l'immaginario collettivo in Europa, Giappone e nelle Americhe, arricchiti dalla prefazione di Loredana Lipperini che ne esplora le connessioni simboliche e culturali.

La collana si distingue per la pubblicazione di opere spesso difficilmente reperibili anche nelle loro lingue originali, e in alcuni casi mai apparse in raccolte tematiche simili. L’obiettivo primario è restituire al pubblico italiano un patrimonio letterario sommerso ma di grande rilevanza, valorizzando autori che hanno saputo reinventare i codici del racconto dark attraverso il periodo moderno e contemporaneo.

I prossimi appuntamenti editoriali e la visione della collana

Per l’autunno 2026, la serie si arricchirà di altri quattro volumi, sempre curati da Loredana Lipperini. Tra i titoli già annunciati figurano 'The Burial of Rats e altri racconti del macabro' di Bram Stoker, una selezione di storie di fantasmi di Wilkie Collins, e due nuove antologie di autori vari: 'Penny Bloods - Storie gotiche di donne pericolose' e 'Halloweird - Storie classiche della stagione di Samhain'.

Questa programmazione conferma l’intenzione della collana di esplorare l’ampio spettro del fantastico e di dialogare con le radici più profonde della narrazione gotica e soprannaturale.

Ogni volume è arricchito da note critiche e approfondimenti storici, con una scrupolosa selezione di traduttori che assicurano al lettore italiano la piena ricchezza di stili e sfumature degli originali. Il progetto, frutto della collaborazione con la British Library, si configura come un esempio virtuoso di valorizzazione delle letterature di confine, promuovendo la riscoperta di voci meno note ma fondamentali della narrativa dark mondiale. L’attenzione alla qualità della traduzione e dell’apparato critico mira a consolidare un pubblico curioso e appassionato di queste atmosfere, posizionando la collana come un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti del genere.