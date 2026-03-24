Il mondo della musica e della cultura italiana è in lutto per la scomparsa di Gino Paoli, uno dei suoi più illustri e amati protagonisti, venuto a mancare all’età di 91 anni. La notizia ha generato una vasta e profonda ondata di cordoglio, con numerosi messaggi e ricordi giunti da colleghi artisti, personalità del mondo dello spettacolo e rappresentanti delle istituzioni. Il cantautore genovese, autore di capolavori che hanno segnato intere generazioni, lascia un vuoto incolmabile nel panorama artistico nazionale.

L'omaggio commosso degli artisti

Tra i primi a esprimere il proprio dolore, Mogol ha ricordato Paoli come «un caro amico, molto, molto caro», sottolineando la sua grandezza non solo come interprete ma soprattutto come «grandissimo autore e compositore». Anche Fabio Fazio ha voluto rendere omaggio al maestro, descrivendolo come «un gigante, un poeta e un pittore», e affermando che «le sue canzoni sono quadri», un ricordo legato anche alla loro ultima intervista nel programma “Che Tempo Che Fa”.

Francesco Baccini ha condiviso un aneddoto toccante del concerto per il settantesimo compleanno di Paoli, quando il cantautore si commosse profondamente alla vista di Bruno Lauzi malato sul palco. Sergio Cammariere, visibilmente commosso, lo ha definito «il più grande» della scuola genovese, ricordando il tour condiviso tra il 2016 e il 2018 come un'esperienza fondamentale e un gesto simbolico di Paoli che abbassò la tonalità per favorire l'interpretazione di Ornella Vanoni.

Iva Zanicchi ha evocato Paoli come «la colonna sonora della mia vita», ricordando il suo primo ballo sulle note de “La Gatta” e celebrandone l'intelligenza, l'ironia e il fascino. Per Viola Valentino, Paoli fu una figura paterna agli inizi della sua carriera, scegliendola personalmente per incidere il brano “Dixie”. L'esperto Eddy Anselmi ha evidenziato il ruolo pionieristico di Paoli al Festival di Sanremo, dove fu il primo a chiedere il ritorno del canto dal vivo e dell’orchestra, contribuendo a reintrodurre l'esecuzione live nel festival.

Il cordoglio dal mondo della politica e dello spettacolo

Il ricordo di Gino Paoli ha travalicato i confini della musica, raggiungendo anche il mondo della politica e delle istituzioni.

Il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani ha definito Paoli «un pezzo enorme della nostra cultura popolare», mentre il ministro della Cultura Alessandro Giuli lo ha ricordato come un «Maestro indimenticabile». Messaggi di cordoglio sono giunti anche da Matteo Salvini, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, Beppe Grillo, la sindaca di Genova Silvia Salis, Elly Schlein, Maurizio Gasparri ed Eugenio Giani, tutti concordi nel sottolineare il vuoto culturale lasciato, il suo talento poetico e il suo immenso contributo alla memoria collettiva.

Sui social media, un coro unanime di voci ha celebrato la sua figura. Artisti come Patty Pravo, Gianni Morandi, Vasco Rossi, Zucchero, Cristiano De André, Mario Biondi, Samuele Bersani, Francesco Gabbani, Renzo Arbore, Carlo Conti, Fiorello, Simona Ventura e Francesca Fialdini hanno affidato ai loro profili il ricordo di un artista senza tempo, un gigante, un mito e una presenza artistica e umana indimenticabile.

Gino Paoli: un'eredità immortale

Gino Paoli è stato senza dubbio uno dei cantautori più influenti e innovativi della musica italiana. Autore di brani intramontabili come “Il cielo in una stanza”, “Sapore di sale” e “La gatta”, la sua arte ha plasmato il paesaggio sonoro del Paese. Nato a Monfalcone e cresciuto nella vibrante Genova, Paoli ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica italiana a partire dagli anni Sessanta, divenendo un faro per intere generazioni di artisti e un punto di riferimento per il pubblico. La sua carriera è stata caratterizzata da una costante ricerca artistica, da una straordinaria capacità di rinnovamento e da un profondo legame con la tradizione della celebre scuola genovese, elementi che hanno contribuito a renderlo un'icona immortale.