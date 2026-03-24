Giorgia ha incantato il pubblico di Milano con un trionfale ritorno dal vivo, registrando il tutto esaurito all’Unipol Forum di Assago. L’artista romana ha offerto uno spettacolo di oltre due ore, un vero e proprio viaggio emozionale che ha saputo fondere i brani più amati e iconici della sua lunga carriera con le nuove e apprezzate canzoni tratte dal suo ultimo album, ‘G’. L’accoglienza del pubblico è stata a dir poco entusiasta, con standing ovation e applausi scroscianti che hanno scandito ogni momento del concerto, sottolineando con vigore la sua straordinaria forza interpretativa e la sua inconfondibile versatilità.

Un percorso musicale tra gemme del passato e vibranti novità

Durante l’intenso show, Giorgia ha sapientemente tessuto un filo conduttore tra il suo ricco passato artistico e il suo presente più dinamico, eseguendo con maestria classici intramontabili come ‘Girasole’, ‘Come saprei’ e ‘Di sole e d’azzurro’. A questi si sono affiancati brani più recenti che hanno già conquistato il cuore dei fan, tra cui ‘La cura per me’ e ‘Golpe’. La scaletta, attentamente curata, ha incluso anche coinvolgenti medley che hanno mescolato successi storici del suo repertorio con celebri cover internazionali, regalando momenti di pura energia con interpretazioni di ‘I feel love’ di Donna Summer e una delicata quanto potente versione di ‘Purple Rain’ di Prince.

Un momento particolarmente significativo è stato la celebrazione dei trent’anni di ‘E poi’, un brano che l’artista ha riportato sul palco con una rinnovata e ancora più intensa forza interpretativa, dimostrando la sua capacità di reinventarsi.

Emozioni autentiche e sorprese inattese sul palco

Giorgia ha saputo coinvolgere il suo vasto pubblico non solo grazie alla sua voce potente e raffinata, ma anche attraverso una presenza scenica magnetica e la sua innata capacità di instaurare un dialogo diretto e profondo con i fan. Con parole cariche di sincerità, ha ringraziato i presenti per il calore e l’affetto ricevuti, evidenziando il legame speciale e duraturo che la unisce alla città di Milano. Tra i momenti più attesi e applauditi della serata, spicca l’emozionante esecuzione di ‘La cura per me’, il brano presentato al Festival di Sanremo 2025 e scritto per lei in collaborazione con Blanco e Michelangelo, i quali sono saliti a sorpresa sul palco per un’interpretazione congiunta che ha infiammato la platea.

Non sono mancati, inoltre, sentiti omaggi ai suoi collaboratori storici e ai talentuosi musicisti che l’accompagnano fedelmente da anni, a testimonianza di un percorso artistico condiviso.

Una carriera in costante ascesa e rinnovamento

Il concerto milanese ha rappresentato anche un’importante occasione per celebrare la rinascita artistica di Giorgia, che negli ultimi mesi ha riscosso un notevole successo sia in qualità di cantante acclamata che come apprezzata conduttrice televisiva. La sua crescente presenza nel mondo della moda e la partecipazione a eventi di rilievo internazionale confermano la sua straordinaria capacità di rinnovarsi e di mantenere salda la sua posizione di punto di riferimento per un pubblico sempre più ampio e trasversale.

La sua tournée, che sta registrando un successo dopo l’altro, proseguirà nei principali palasport italiani, con nuove date già annunciate e attese con grande fermento, consolidando ulteriormente la sua posizione di icona della musica italiana. Giorgia Todrani, conosciuta semplicemente come Giorgia, è senza dubbio una delle voci più apprezzate e riconoscibili del panorama musicale italiano. Attiva con successo dagli anni Novanta, ha pubblicato numerosi album che hanno scalato le classifiche e ha ricevuto importanti riconoscimenti. La sua carriera è caratterizzata da una grande versatilità, che le ha permesso di spaziare con disinvoltura tra generi diversi e di realizzare preziose collaborazioni con artisti sia italiani che internazionali, dimostrando una costante evoluzione e un’infinita capacità di sorprendere.