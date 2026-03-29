Il successo di Giorgia prosegue con il suo tour nei palasport, caratterizzato da numerosi sold out e un'accoglienza calorosa. Dopo la ripartenza dal Forum di Assago, l'artista romana ha annunciato nuove date, ampliando il calendario dei suoi concerti. Il tour estivo ‘G - Summer’ inizierà dal Mare 42° 15° di Termoli, toccando undici piazze, inclusa una tappa al Teatro al Castello di Roccella Jonica, nell'ambito del Roccella Summer Festival.

"G-Gran Finale": Tappe Speciali e Ospiti d'Eccezione

Il ciclo di concerti culminerà con ‘G‑Gran Finale’, un evento simbolico che partirà dal Palazzo del Turismo e includerà tappe speciali come la Reggia di Caserta e l’Arena di Verona.

La serata conclusiva si terrà all’Unipol Dome di Milano, dove Giorgia sarà affiancata da artisti che hanno segnato il suo percorso musicale, tra cui Blanco, Annalisa, Elisa, Eros, Irama ed Emma. L'artista ha anche espresso il desiderio di invitare Raye. Questo momento rappresenta una celebrazione della sua carriera e della rinnovata connessione con il pubblico.

Successo Discografico e Nuovi Orizzonti Musicali

Il successo di Giorgia è confermato da numeri significativi: oltre 200.000 biglietti venduti (con previsione di superare i 300.000) e l'album ‘G’ certificato oro, con più di 250 milioni di stream globali. Il brano ‘La cura per me’, presentato a Sanremo, ha ottenuto il doppio platino e si è posizionato come il secondo singolo più venduto del 2025.

Nei concerti, Giorgia propone i suoi successi storici e i brani dell'ultimo album, incluso il nuovo singolo ‘CORPI CELESTI’. L'artista ha dichiarato che il progetto musicale è “aperto”, senza la pressione di un nuovo album imminente, e che sta lavorando a nuova musica.

L'Intimità del Live e il Legame con il Pubblico

Giorgia ha più volte evidenziato l'incredibile energia ricevuta dal pubblico, eterogeneo e composto da diverse generazioni, per cui ogni concerto è una "botta di energia incredibile" e un'emozione sempre nuova. Nonostante il successo, l'artista non ambisce agli stadi, sognando piuttosto di tornare a esibirsi nei club, privilegiando l'intimità e l'emozione della musica dal vivo. Il tour estivo ‘G - Summer’ e il successivo ‘G‑Gran Finale’ confermano la vitalità della sua carriera e la capacità di rinnovarsi, coinvolgendo un pubblico vasto e trasversale.

Giorgia: Un'Icona della Musica Italiana

Giorgia Todrani, nota come Giorgia, è una delle voci più apprezzate della musica italiana. Attiva dagli anni Novanta, ha pubblicato numerosi album di successo e ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, vincendo nel 1995. La sua carriera è caratterizzata da una continua ricerca artistica e da collaborazioni con importanti artisti nazionali e internazionali.