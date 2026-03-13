Il 21 e 22 marzo 2026, la Lombardia si prepara a essere protagonista delle Giornate di Primavera del Fai (Fondo Ambiente Italiano), con l’apertura straordinaria di 146 beni distribuiti in 59 Comuni. Questa iniziativa si inserisce nella 34ª edizione nazionale, che offrirà ai cittadini l’accesso a 780 luoghi in 400 città italiane, con l’obiettivo di valorizzare siti spesso poco conosciuti, spaziando da edifici storici a istituzioni culturali, luoghi di lavoro e dimore private di particolare interesse artistico e architettonico.

A Milano, l’elenco delle aperture promette visite di grande richiamo.

Tra queste spicca la Torre Libeskind, emblema dello skyline contemporaneo e sede milanese di PwC Italia, che offrirà una vista panoramica mozzafiato dall’ultimo piano. Particolarmente attesa è l’apertura della Scuola Militare Teulié, la più antica istituzione di epoca napoleonica ancora in attività, che ha visto tra i suoi allievi personalità del calibro di Silvio Pellico, Ugo Foscolo e il generale Luigi Cadorna. I visitatori avranno inoltre l’opportunità di esplorare Palazzo Turati, oggi sede Moda dell’Istituto Marangoni, ammirando ambienti storici di grande fascino.

Per un’ultima occasione prima di un significativo intervento di ristrutturazione, sarà accessibile il Palazzo delle Finanze, compreso il caveau con cimeli storici della finanza milanese e un rifugio antiaereo inedito.

Tra i luoghi della cultura, si segnalano lo Spazio Tadini - Casa Museo, che custodisce una parte importante della collezione di Emilio Tadini, e la storica sede Rai in corso Sempione. A queste si aggiungono aperture d’eccellenza come la Dolce&Gabbana Casa, un omaggio all’artigianato e al design italiano, e lo Sky Campus, quartier generale e centro operativo nazionale di Sky Italia.

Le novità nelle province lombarde e il valore dell’iniziativa

L’edizione 2026 estende il suo raggio d’azione oltre il capoluogo, raccontando il territorio lombardo in tutta la sua diversità. A Somma Lombardo (Varese), per la prima volta aprirà al pubblico Villa del Dosso, capolavoro dell’architetto Piero Portaluppi, realizzata tra il 1934 e il 1936 per Adele e Umberto Quintavalle.

Nel Lecchese, a Imbersago, sarà protagonista il celebre Traghetto di Leonardo, attivo da cinque secoli su un progetto attribuito a Leonardo da Vinci, che collega le due sponde dell’Adda.

In provincia di Brescia, si distingue la settecentesca Villa Romei Longhena Provaglio, visitabile dagli iscritti FAI e nota per la Sala degli Uccelli, affrescata da Pietro Scalvini e Cristoforo Negri. Queste aperture testimoniano la straordinaria varietà del patrimonio lombardo, che spazia dal moderno di Torre Libeskind ai fasti storici di ville e dimore signorili, fino a manufatti d’ingegneria storica come il traghetto.

Il presidente del Fai, Marco Magnifico, ha evidenziato come le Giornate del Fai di Primavera siano “sempre di più un grande e potente megafono per raccontare cos’è il Fai e cosa fa ogni giorno”.

L’iniziativa si conferma un’occasione fondamentale di divulgazione e sensibilizzazione, resa possibile dall’impegno dei volontari e dalla collaborazione con le scuole, che vedono coinvolti oltre 17.000 apprendisti ciceroni a livello nazionale.

L’impatto nazionale delle Giornate Fai e dati storici su partecipazione e patrimoni

A livello nazionale, le Giornate di Primavera 2026 coinvolgono 780 luoghi in 20 regioni, mobilitando circa 7.500 volontari. Le tipologie dei beni aperti sono estremamente variegate: 210 chiese e monasteri, 200 palazzi e ville, 35 borghi storici, 30 castelli, oltre a 20 teatri, 10 tra torri e campanili, e 25 aree verdi. Queste aperture contribuiscono a narrare la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale italiano nelle sue molteplici espressioni.

L’evento si conferma la più grande manifestazione di piazza in Italia dedicata alla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Dal 1993 al 2025, ha attirato 13,5 milioni di visitatori. Attualmente, la Fondazione Fai gestisce 75 beni, di cui 60 regolarmente aperti al pubblico e 15 in restauro, con investimenti che superano i 12 milioni di euro. Le visite durante le Giornate del Fai sono a contributo libero, con possibilità di iscriversi sul posto o contribuire tramite donazione, anche via SMS o chiamata.

L’edizione 2026 dedica inoltre un itinerario nazionale agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, con aperture in 8 regioni. In Lombardia, oltre alle aperture simboliche milanesi, l’iniziativa ribadisce l’impegno del Fai nella tutela e valorizzazione sia delle eccellenze architettoniche moderne sia dei tesori storici diffusi sul territorio.