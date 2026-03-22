Le Giornate FAI di Primavera 2026 hanno registrato un grande successo, con oltre 540.000 italiani che hanno scoperto il patrimonio culturale nazionale. La trentatreesima edizione del Fondo Ambiente Italiano ha aperto 750 luoghi, spesso chiusi, tra città e piccoli centri, il 21 e 22 marzo. L'afflusso di pubblico ha superato ogni aspettativa, confermando il crescente interesse per il patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico. Chiese, ville storiche e complessi monumentali, tra i più visitati, resi accessibili grazie a collaborazioni pubbliche e private.

Tale partecipazione evidenzia la volontà degli italiani di riconoscersi nella loro storia e l'efficacia di una formula che unisce cultura, bellezza e partecipazione.

Valorizzazione territoriale e volontariato

Migliaia di visitatori hanno avuto accesso a monumenti e giardini preclusi, promuovendo conoscenza e valorizzazione. L'iniziativa ha mobilitato oltre 10.000 volontari, coinvolgendo scuole, famiglie e istituzioni per la tutela del patrimonio. Confermata una partecipazione in crescita, con incremento di visitatori e luoghi aperti rispetto all'edizione precedente, a riprova dell'efficacia del FAI. Cruciale la collaborazione tra comuni, diocesi, soprintendenze e privati per l'apertura di siti di valore storico e artistico sul territorio.

La diffusione capillare delle visite, dal Nord al Sud, testimonia una condivisione trasversale e un coinvolgimento dal basso, cifra distintiva delle Giornate FAI.

L'impegno del FAI per tutela e valorizzazione

Il Fondo Ambiente Italiano (FAI), ente non profit fondato nel 1975, si dedica a salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale. Le Giornate di Primavera sensibilizzano il pubblico sull'importanza della tutela e della riscoperta dei luoghi identitari, promuovendo una fruizione consapevole. L'evento ha consolidato la collaborazione tra cittadini, enti pubblici e privati per la conservazione e l'apertura dei beni. Iniziative complementari: attività educative per le scuole e percorsi tematici per approfondire storia e arte italiana.

Il FAI possiede, restaura e gestisce beni nazionali (ville, giardini, castelli, siti naturali) aperti tutto l'anno. Partecipare alle Giornate FAI è un'occasione privilegiata per avvicinare il pubblico ai tesori meno noti e rafforzare la cultura della tutela diffusa.