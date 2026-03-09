Sabato 21 e domenica 22 marzo segnano il ritorno delle Giornate FAI di Primavera, giunte alla trentaquattresima edizione. L’evento offrirà visite guidate in 780 luoghi distribuiti in 400 città in tutta Italia, con l’obiettivo di far riscoprire al pubblico siti culturali e paesaggistici spesso poco valorizzati o normalmente inaccessibili. Promosso dal Fondo per l’ambiente italiano, l’appuntamento si svolge nel primo fine settimana di primavera, proseguendo un percorso iniziato nel 1993 che ha permesso a quasi 13 milioni e mezzo di italiani di conoscere oltre 17.000 luoghi speciali nelle loro comunità.

Tra le novità di quest’anno, presentata presso la sede del Ministero della Cultura, spicca una selezione di aperture dedicate a commemorare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, santo patrono d’Italia. Il Ministro della Cultura ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini nella tutela del patrimonio culturale, mentre il Presidente del FAI ha evidenziato come le Giornate siano frutto della passione e dello spirito di servizio dei volontari. L’evento funge da megafono per raccontare l’impegno quotidiano del FAI nel restauro, nella valorizzazione e nella gestione dei suoi settantotto beni, per i quali quest’anno sono stati investiti dodici milioni di euro in restauro e due milioni per la manutenzione ordinaria.

Le visite, a contribuzione volontaria, rappresentano anche un momento cruciale per la raccolta di donazioni e iscrizioni, elementi fondamentali che consentono al FAI di svolgere il proprio lavoro quotidiano. Tra i beni patrimoniali del FAI citati figurano l’Abbazia di San Fruttuoso, il Castello di Masino in Piemonte, Villa Necchi Campiglio a Milano, la Baia di Ieranto e il giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi; di questi, sessanta sono regolarmente aperti al pubblico.

Il ruolo delle Giornate FAI di Primavera

Le Giornate FAI di Primavera si confermano come una delle iniziative più significative nel panorama della valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Il progetto, avviato nel 1993 dal Fondo per l’ambiente italiano, apre annualmente edifici, siti naturali, ville, castelli, teatri e aree produttive solitamente chiusi al pubblico.

In questa edizione, il ruolo centrale dei volontari – settemilacinquecento – e dei diciassettemila Apprendisti Ciceroni, studenti delle scuole secondarie appositamente formati, è ribadito con forza.

L’edizione 2026 si distingue anche per l’importante impegno economico destinato alla conservazione dei beni: dodici milioni di euro per il restauro e due milioni per la manutenzione ordinaria. Questo conferma il legame indissolubile tra l’apertura straordinaria al pubblico e la cura continua del patrimonio. Tra i siti eccezionalmente accessibili quest’anno spiccano a Roma il Palazzo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Corte Suprema di Cassazione con il Palazzo di Giustizia, e il Palazzo della Cancelleria; a Milano il Palazzo delle Finanze, il Palazzo Turati, la Torre Libeskind e la Sede Rai di Corso Sempione; a Torino il Palazzo di Città; a Napoli lo Stadio Maradona e il Palazzo d’Avalos del Vasto; in Liguria, la Lanterna di Genova.

Contesto storico e culturale dell’iniziativa FAI

Il Fondo per l’ambiente italiano opera con l’obiettivo primario di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del paese. Le Giornate FAI di Primavera, giunte alla trentaquattresima edizione, proseguono con successo il modello iniziato negli anni novanta, che ha visto la partecipazione di milioni di cittadini e la valorizzazione di migliaia di beni tra il 1993 e il 2025. L’edizione precedente aveva già registrato numeri significativi, preparando il terreno per un aumento del numero dei luoghi aperti (da 750 a 780) e per un maggiore investimento nella conservazione.

L’iniziativa si inserisce in un quadro di grande partecipazione civica, dove i cittadini, attraverso la sussidiarietà, assumono un ruolo attivo nella protezione del patrimonio condiviso.

Le visite a contributo libero permettono al FAI di operare in modo sostenibile, mantenendo viva l’attenzione sul patrimonio anche al di fuori degli eventi speciali, grazie a costanti interventi di restauro e manutenzione.