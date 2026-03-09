La ventisettesima edizione del Giotto Jazz Festival si svolgerà dal 18 al 22 marzo 2026, animando i teatri di Vicchio e Borgo San Lorenzo, nel cuore del Mugello, in provincia di Firenze. Il cartellone, frutto della collaborazione tra Jazz Club of Vicchio e Music Pool, propone cinque concerti con artisti di calibro internazionale come Danilo Rea, Dave Holland e Lionel Loueke. Una delle novità di quest'anno è l'introduzione di posti in piedi in platea per due serate, accompagnate da dj set a tema, per un'esperienza musicale più dinamica e sociale.

Il programma del festival

L'apertura è affidata mercoledì 18 marzo a Danilo Rea, con il suo progetto "Sakamoto & Me", un tributo al compositore Ryūichi Sakamoto, arricchito da elettronica e immagini curate da Martux_m. Giovedì 19 marzo, il palco di Vicchio ospiterà Vincen García con un progetto funk incentrato sul basso elettrico, seguito alle 23:30 da "Giotto Funky Night", un dj set a cura di Morciano. Venerdì 20 marzo, sempre a Vicchio, Bassolino presenterà il suo "Neapolitan Sound", un mix di nu-jazz, funk ed elettronica, preceduto alle 23:30 dal dj set "Theatre Club" con Leo 101 e Paolo.

Sabato 21 marzo sarà la volta di un momento clou del festival: il duo composto da Dave Holland al contrabbasso e Lionel Loueke alla chitarra.

Un incontro musicale che fonde il linguaggio del jazz moderno con le radici africane, reinterpretate in chiave contemporanea. La chiusura è prevista per domenica 22 marzo, alle ore 17:00, con lo spettacolo di prosa musicale "Intorno a Mezzanotte, Omaggio a Pannonica Rothschild". La performance vedrà protagonisti Alessia Innocenti, Nico Gori al sax e clarinetto, e Massimiliano Calderai al pianoforte.

La formula di quest'anno introduce una novità significativa: per le serate di Vincen García e Bassolino, il teatro prevede posti in piedi in platea, accompagnati dai dj set a tema Giotto Funky Night (19 marzo) e Theatre Club (20 marzo). Questa scelta mira a sottolineare il carattere dinamico e sociale dell'ascolto musicale.

Un percorso di rinnovamento e identità

Il Giotto Jazz Festival, giunto nel 2026 alla sua ventisettesima edizione, si conferma come uno degli appuntamenti più longevi dedicati al jazz in Toscana. La rassegna, che si svolge nei Teatri Giotto del Mugello (Vicchio e Borgo San Lorenzo), si distingue per la sua forte identità territoriale e la capacità di rinnovarsi senza perdere coerenza artistica. Il festival alterna linguaggi diversi, dal jazz più lirico alle contaminazioni funk, elettroniche e teatrali, rivolgendosi a un pubblico ampio e trasversale.

La XXVII edizione ribadisce questa apertura grazie alla varietà dei concerti in programma. Si spazia dagli omaggi al compositore Sakamoto alla sperimentazione estetica di Bassolino, fino al dialogo essenziale tra Holland e Loueke e a un racconto teatrale-intimistico dedicato a Pannonica Rothschild.

I dj set notturni aggiungono inoltre un elemento sociale e informale all'esperienza del festival, coinvolgendo il pubblico in modalità diverse.

Artisti e proposte in primo piano

Danilo Rea è uno dei pianisti più riconosciuti nel panorama jazzistico italiano contemporaneo. Con "Sakamoto & Me", unisce pianoforte acustico, elettronica, melodia e improvvisazione per rendere omaggio a Ryūichi Sakamoto, figura trasversale e innovativa nella musica contemporanea.

Vincen García, bassista valenciano, e Bassolino, producer e tastierista, portano al festival un sound contemporaneo che fonde funk, nu-jazz, elettronica e influenze regionali, introducendo un linguaggio vicino alle nuove generazioni. Il duo Dave Holland–Lionel Loueke rappresenta un momento di alto profilo artistico internazionale: Holland è uno dei contrabbassisti più influenti nel jazz moderno, mentre Loueke porta le radici africane integrate nell'estetica jazzistica.

Infine, lo spettacolo dedicato a Pannonica Rothschild racconta la figura della baronessa che ha avuto un ruolo centrale nella diffusione del jazz, attraverso un format che coniuga prosa, musica e memoria storica.