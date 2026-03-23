Il Teatro Comunale Ruggero Ruggeri di Guastalla si prepara a ospitare, per la prima volta, una tappa del rinomato festival itinerante Crossroads. L'appuntamento è fissato per il 24 marzo 2026 alle ore 21, con un evento interamente dedicato alle colonne sonore dei film di Totò. Protagonista della serata sarà il celebre sassofonista napoletano Daniele Sepe, alla guida del suo ensemble. Sul palco, ad accompagnarlo, ci saranno Paolo Zamuner al pianoforte e tastiere, Alessandro Morlando alla chitarra, Gianluca Capurro al basso, Massimo Del Pezzo alla batteria e Antonello Iannotta alle percussioni.

Questo concerto si inserisce nella programmazione musicale della città, arricchendo l'offerta culturale di Crossroads, che mira a esplorare nuove contaminazioni e tradizioni musicali.

Nato a Napoli nel 1960, Daniele Sepe è riconosciuto come una delle figure più eclettiche della musica italiana. Spesso paragonato a Frank Zappa per la sua capacità di fondere generi diversi come jazz, world music, rock e reggae in una policroma fusione di stili, la sua musica è sempre caratterizzata da contenuti spesso ‘impegnati’. La sua carriera ha avuto inizio precocemente, a soli sedici anni, con il gruppo operaio Zezi di Pomigliano d’Arco. Negli anni successivi, Sepe ha consolidato la sua fama attraverso numerose collaborazioni e un'intensa attività discografica.

Il suo album "Vite perdite" del 1993 ha rappresentato un punto di svolta, ottenendo un significativo riconoscimento internazionale e aprendo la strada a una serie di progetti musicali sempre più variegati.

"Sepè le Mokò": un omaggio ai grandi compositori di Totò

Il progetto "Sepè le Mokò" si concentra in modo specifico sulle colonne sonore dei film di Totò realizzati tra il 1957 e il 1962, un periodo d'oro per il cinema italiano. Per questa iniziativa, Daniele Sepe attinge direttamente alle musiche originali create da maestri del Novecento quali Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Lelio Luttazzi, Carlo Rustichelli, Alessandro Cicognini e Piero Umiliani. È importante sottolineare che Sepe aveva già dedicato un tributo al “principe della risata” nel 1999 con "Totò Sketches", un lavoro che proponeva musiche originali e che veniva accompagnato, durante le performance dal vivo, da proiezioni di scene tratte dai film di Totò.

Anche durante i periodi di lockdown, che hanno impedito le esibizioni dal vivo, Daniele Sepe ha dimostrato una straordinaria prolificità, continuando a produrre musica con grande rapidità e testimoniando la vitalità della sua ricerca artistica. Il concerto di Guastalla si configura come una naturale evoluzione di questo percorso di omaggio, con l'obiettivo primario di riscoprire e valorizzare il ricco patrimonio musicale legato ai film comici italiani e ai loro illustri autori.

Il Teatro Ruggeri: cuore culturale di Guastalla

La cornice dell'evento è il Teatro Comunale Ruggero Ruggeri, situato in via G. Verdi 7 a Guastalla. Questa storica struttura rappresenta un punto di riferimento per la cultura locale, ospitando regolarmente un'ampia varietà di eventi musicali e spettacoli.

La serata dedicata a Totò e alle sue musiche si inserisce inoltre nel programma del Guastalla Jazz Festival, arricchendo ulteriormente il contesto musicale in cui si colloca questa data.

L'apertura della biglietteria serale è prevista per le ore 20, a conferma dell'attenzione organizzativa volta a garantire una fruizione agevole e di qualità dell'evento. Questa iniziativa ribadisce la vocazione del territorio ad attrarre appuntamenti culturali di rilievo e a promuovere la conoscenza dei grandi compositori italiani, offrendo al pubblico un affascinante viaggio attraverso le sonorità che hanno scandito momenti indimenticabili della storia del cinema e dello spettacolo del nostro paese.