Lo storico Giordano Bruno Guerri ha assunto la direzione del Parco di Pinocchio a Collodi, in provincia di Pistoia, con l'ambizioso obiettivo di rilanciare la struttura e raddoppiare l'attuale affluenza di 65.000 visitatori annuali entro il 2028. La gestione del celebre parco, dedicato all'icona letteraria di Carlo Lorenzini, meglio conosciuto come Collodi, è passata dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi alla società Collodi Edutainment, segnando un nuovo capitolo per l'importante sito culturale.

La società Collodi Edutainment, riconducibile a Fabrizio Bertola Holding, ha intrapreso un'azione decisiva per risanare le difficoltà economiche del parco, anticipando il pagamento di dieci anni di affitto.

Parallelamente, la Fondazione Nazionale Carlo Collodi concentrerà ora le proprie energie sulle iniziative culturali legate al bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, un evento centrale previsto per il 2026. Guerri ha delineato la sua visione per il parco, assicurando che offrirà "ordine e funzionalità" e che "non sarà un luna‑park", bensì "un luogo dove giocare e ammirare le opere artistiche esposte". Il percorso di risanamento ha già portato alla riduzione dei debiti, alla risoluzione delle questioni con il Comune di Pescia e alla garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali.

Il rilancio del Parco e le sinergie territoriali

Al centro del progetto di rilancio vi è la volontà di integrare attività ludiche con un'esperienza culturale profonda, mantenendo il Parco di Pinocchio fedele alla sua vocazione storica di spazio educativo e artistico.

La nuova gestione ha instaurato una solida collaborazione con le istituzioni, avviando una sinergia con il Ministro della Cultura Alessandro Giuli e il Ministero degli Esteri. Queste nuove alleanze mirano a rafforzare l'internazionalizzazione dell'offerta del parco, come sottolineato da Guerri: "Pensiamo in grande", evidenziando l'ambizione di elevare il ruolo di Collodi nel panorama culturale nazionale e internazionale.

La Fondazione Nazionale Collodi, pur avendo ceduto la gestione del parco, non abbandona il territorio, ma rafforza la sua missione culturale, concentrandosi su tematiche di rilievo come il bicentenario di Lorenzini. L'importanza dell'area si inserisce in un contesto più ampio, dato che il territorio pistoiese è stato recentemente riconosciuto come Pistoia Capitale del Libro, confermando come l'universo narrativo di Pinocchio rappresenti un vero e proprio "motore culturale della Toscana".

La rinascita di Collodi è alimentata da diverse iniziative, tra cui conferenze mensili dedicate a Pinocchio, la produzione di nuovi film, l'organizzazione di mostre e la promozione di progetti internazionali.

Storia, arte ed evoluzione del Parco di Pinocchio

Inaugurato nel 1956, il Parco di Pinocchio si distingue come una delle principali realtà museali e didattiche italiane dedicate alla letteratura infantile. Rappresenta un punto di riferimento essenziale per l'educazione all'arte e alla memoria letteraria, ospitando un'importante collezione di sculture, mosaici e opere d'arte contemporanea. Queste creazioni sono ispirate ai personaggi e alle avventure del celebre burattino nato dalla penna di Collodi, con contributi di artisti del calibro di Emilio Greco, Venturino Venturi e Pietro Consagra.

Il percorso espositivo all'interno del parco ripercorre i momenti salienti della fiaba, offrendo ai visitatori sia attrazioni ludiche che spazi dedicati all'apprezzamento del patrimonio artistico.

Nel corso degli anni, l'impegno per la valorizzazione e la tutela dei patrimoni culturali si è concretizzato in costanti politiche di manutenzione e restauro delle opere e delle aree verdi. Attualmente, grazie agli investimenti della nuova gestione e alle strategie di valorizzazione delineate da Guerri, il parco mira a incrementare la propria attrattività non solo a livello nazionale ma anche globale. L'obiettivo di rendere la struttura pienamente efficiente entro marzo e l'apertura a una dimensione sempre più internazionale confermano la centralità di Collodi, che si prepara a un significativo rilancio in concomitanza con le celebrazioni per il bicentenario della nascita di Lorenzini.