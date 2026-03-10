Hollywood sta assistendo a una nuova tendenza che celebra attori come Timothée Chalamet, Mark Eidelstein, Paul Mescal, Jacob Elordi, Dominic Sessa e Finn Wolfhard, etichettati come “noodles boys”. Queste figure si distinguono per una fisicità esile, un aspetto androgino, una pelle diafana e uno sguardo malinconico, rappresentando un netto distacco dagli stereotipi di virilità tradizionalmente associati a muscoli e prestanza fisica. Il termine stesso evoca l'immagine di spaghetti orientali, diventando simbolo di una mascolinità più sottile e sensibile, particolarmente apprezzata dalle nuove generazioni femminili.

Un nuovo modello di mascolinità

Questi giovani attori, la cui età si colloca prevalentemente tra i ventuno e i ventotto anni, incarnano un ideale estetico che rompe con l'immagine classica dell'eroe muscoloso, un tempo rappresentato da icone come Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger. Il loro fascino risiede oggi nella vulnerabilità e nella delicatezza, qualità che emergono come più seducenti e in linea con la sensibilità contemporanea.

Moda e simboli culturali

Il fenomeno dei “noodles boys” trova un'eco significativa anche nel settore della moda. Esemplificativo è il caso di Paul Mescal, che ha sfilato in mini short per Gucci, o di Jacob Elordi, divenuto volto del celebre profumo Chanel N.5.

Questi giovani interpreti definiscono una nuova estetica maschile, ereditando e sviluppando la strada aperta da figure come Leonardo DiCaprio nel film Titanic o da Edward Mani di forbice, personaggi che hanno introdotto una sensibilità più fluida e meno ancorata a stereotipi rigidi.