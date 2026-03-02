Il 1° marzo 2026, alla Milano Fashion Week, il marchio Hui ha svelato la sua nuova collezione, “Her Threads”. Questa linea affonda le proprie radici nella tradizione cinese del Nü Gong, l’arte femminile del ricamo, reinterpretata come un linguaggio contemporaneo che esplora i temi dell’identità, della memoria e della resilienza. Come sottolineato, il ricamo non è inteso come semplice decorazione, ma come un vero e proprio racconto. I punti si intrecciano all’interno dei capi, lungo le cuciture, sui polsini e sulle schiene, emergendo come tracce di una memoria collettiva.

La sfilata, costruita su questo doppio piano, tecnico e narrativo, trasforma il ricamo in una materia viva. È capace di evocare una storia femminile e collettiva, portata alla luce attraverso tessuti e dettagli essenziali.

Il Nü Gong come veicolo di memoria

La scelta di porre il Nü Gong, un’arte di origine domestica e femminile, al centro della collezione, rilancia la tradizione come matrice di significato. Il ricamo rinasce come legame tra generazioni e come ponte tra passato e presente. Non si tratta di mero ornamento, ma di un modo per raccontare, attraverso i fili, un’eredità invisibile e affettiva.

Il marchio Hui tra tradizione e contemporaneità

Hui si posiziona nel panorama della moda contemporanea che mira alla valorizzazione delle radici culturali.

La designer Huizhou Zhao fonde la tradizione Miao con una sensibilità contemporanea. Nella collezione Primavera/Estate 2026, intitolata “The Song of Silver”, aveva già reinterpretato i gioielli d’argento del popolo Miao, patrimonio immateriale cinese, utilizzando capi in seta riciclata, denim vegetale e cotone biologico. L’obiettivo era combinare un’estetica minimale con simboli rituali e sonori.

La sfilata si è configurata come un’esperienza sensoriale, dove suoni, luci, profumi e dettagli metallici hanno rafforzato il legame tra moda, spiritualità e una cultura orientale che, pur remota, risulta profondamente presente. La missione del brand, come dichiarato dalla direttrice creativa, è “trasformare la moda in un ponte culturale”, capace di trasmettere non solo stile, ma anche valori e spiritualità.

In questo percorso creativo, la stilista opera anche attraverso la Hui Foundation, attiva dal 2016, che sostiene le artigiane e promuove il patrimonio culturale intangibile attraverso progetti sociali e artigianali.

“Her Threads” rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un’estetica consapevole. Il ricamo diventa parola, memoria, identità, sintetizzando il sapere femminile. Un valore che la moda contemporanea, attenta alle proprie radici, è chiamata a valorizzare.