Prende il via il 12 aprile 2026 la nuova rassegna “I luoghi dell’ascolto”, un’iniziativa concertistica che vedrà protagonista l'Orchestra della Toscana nei suggestivi cenacoli rinascimentali di Firenze. Questo progetto unico propone sei appuntamenti, distribuiti fino a giugno 2026, all'interno dei refettori storici e affrescati della città, creando un dialogo armonioso tra le arti visive e la musica da camera.

L'iniziativa, frutto della collaborazione tra la Direzione regionale Musei nazionali della Toscana e la Fondazione Orchestra Regionale Toscana (ORT), con il prezioso sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, mira a valorizzare il patrimonio culturale fiorentino.

La scelta di ospitare i concerti in luoghi di straordinaria rilevanza storico-artistica come il Museo di San Marco e i cenacoli di Sant’Apollonia, Fuligno, Ognissanti e Andrea del Sarto a San Salvi, offre un'esperienza immersiva, dove la musica risuona in ambientazioni cariche di storia e arte.

I cenacoli fiorentini: scrigni d'arte e musica

I cenacoli selezionati per questa edizione rappresentano alcuni dei siti più emblematici della Firenze rinascimentale. Il Museo di San Marco, antico convento domenicano, è celebre per gli affreschi di Beato Angelico e la sua maestosa architettura quattrocentesca. Il cenacolo di Sant’Apollonia custodisce l'imponente Ultima Cena di Andrea del Castagno, mentre quello di Fuligno offre uno degli esempi più suggestivi di decorazione conventuale cinquecentesca.

Il cenacolo di Ognissanti, noto per il ciclo di affreschi di Domenico Ghirlandaio, e quello di Andrea del Sarto a San Salvi, che ospita una delle sue opere maggiori, completano un percorso che intreccia pittura e sonorità.

Questa selezione di sedi permette di riscoprire spazi talvolta meno conosciuti dal grande pubblico, ma di fondamentale importanza per la storia artistica della città. Si creano così occasioni inedite per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e pittorico fiorentino. Attraverso questi concerti, la musica da camera interagisce con ambienti tradizionalmente dedicati alla meditazione e al silenzio, offrendo una nuova prospettiva culturale ai visitatori e arricchendo l'esperienza museale.

L'Orchestra della Toscana e il progetto culturale

L'Orchestra Regionale Toscana (ORT), fondata nel 1980, si afferma come una delle principali realtà sinfoniche italiane. Da anni, l'ORT promuove iniziative volte a integrare la musica con il patrimonio artistico regionale. Il progetto “I luoghi dell’ascolto” si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione culturale, sviluppata in collaborazione con musei e istituzioni del territorio.

La rassegna non si limita a portare la musica nei musei, ma intende anche rafforzare il legame tra il pubblico e i luoghi d'arte, rendendo la fruizione musicale parte integrante dell’esperienza museale. L’attività dell’ORT nei cenacoli fiorentini costituisce un modello virtuoso di collaborazione tra enti pubblici e realtà artistiche, promuovendo la conoscenza dei monumenti storici e incoraggiando nuovi modi di vivere lo spazio museale.

Questo progetto contribuisce a rendere la musica classica più accessibile a un pubblico vasto, arricchendo il tessuto culturale della Toscana con eventi che rinnovano il significato dei luoghi e il piacere dell’ascolto.