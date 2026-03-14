La pubblicazione di "Opere scelte" di Antonio Pennacchi nella prestigiosa collana Meridiani di Mondadori segna un tributo significativo all’autore pontino, vincitore del premio Strega 2010. Il volume, curato da Giuseppe Iannaccone, sarà presentato ufficialmente a Latina il 19 marzo 2026, presso il foyer del Teatro Gabriele D’Annunzio. L’uscita in libreria è fissata per il 17 marzo 2026.

Il Meridiano propone una selezione accurata della produzione letteraria di Pennacchi, offrendo ai lettori l'opportunità di ripercorrere le tappe salienti della sua carriera.

La raccolta mira a valorizzare il contributo dello scrittore alla letteratura italiana contemporanea, evidenziando il suo profondo legame con il territorio pontino e la sua notevole capacità di narrare storie, sia a livello collettivo che personale.

La presentazione ufficiale a Latina

L’evento di presentazione del volume si svolgerà il 19 marzo 2026 nel foyer del Teatro Gabriele D’Annunzio, a Latina. Questa occasione rappresenta un momento di rilievo per la città e per tutti coloro che hanno seguito con interesse il percorso letterario di Pennacchi. La scelta di Latina come sede della presentazione sottolinea ulteriormente il forte legame tra l’autore e la sua terra d’origine, elemento spesso centrale nelle sue opere.

Durante la presentazione interverranno figure di spicco del mondo culturale e istituzionale, unitamente a studiosi e amici dello scrittore. L’appuntamento sarà un’opportunità preziosa per ricordare la figura di Pennacchi e per approfondire i temi cardine della sua produzione letteraria.

Antonio Pennacchi: un contributo fondamentale alla letteratura

Antonio Pennacchi, nato a Latina nel 1950 e scomparso nel 2021, ha lasciato un'impronta indelebile nella narrativa italiana. Attraverso i suoi romanzi, ha saputo raccontare la storia sociale e le trasformazioni del territorio pontino, intrecciando con maestria vicende personali e collettive. Il successo di "Canale Mussolini", opera premiata con lo Strega nel 2010, ha definitivamente consacrato la sua fama a livello nazionale.

Il volume dei Meridiani dedicato a Pennacchi si configura come uno strumento di inestimabile valore per lettori e studiosi interessati alla letteratura italiana contemporanea. Attraverso la selezione delle opere e un ricco apparato critico, il libro offre una panoramica completa sulla parabola creativa di uno degli autori più rappresentativi della sua generazione.