Oscar Iarussi, direttore artistico del Bif&st - Bari International Film&TV Festival, ha delineato la sua visione per l'edizione 2026, che si terrà a Bari dal 21 al 29 marzo. Iarussi ha dichiarato di voler impostare il festival "come un giornale", enfatizzando l'attualità, la pluralità di linguaggi e la ricchezza tematica. L'obiettivo è offrire al pubblico una narrazione viva e articolata del cinema contemporaneo e dell'audiovisivo.

Durante la presentazione, Iarussi ha evidenziato che il Bif&st si propone di esplorare ogni aspetto del cinema e dell'audiovisivo, creando un "mosaico di voci e punti di vista" che riflette la complessità di una testata giornalistica di qualità.

La struttura dell'edizione 2026 è pensata per coinvolgere sia gli addetti ai lavori che il grande pubblico, mantenendo una dimensione di approfondimento critico, dibattito e apertura verso i nuovi linguaggi audiovisivi.

Il Bif&st a Bari: piattaforma per il cinema e l'audiovisivo

L'edizione 2026 del Bif&st animerà Bari dal 21 al 29 marzo, coinvolgendo luoghi simbolo della cultura cittadina come lo storico Teatro Petruzzelli, il Teatro Piccinni, il Teatro Kursaal Santalucia e diverse sale cinematografiche. Fondato nel 2009, il festival si è affermato come un appuntamento di rilievo nel panorama nazionale ed europeo, grazie a un programma ricco di anteprime internazionali, retrospettive, incontri con i protagonisti e masterclass con registi, attori e autori.

Ideato da Felice Laudadio e ora sotto la direzione di Oscar Iarussi, il Bif&st si distingue per la sua vocazione divulgativa e la capacità di attrarre sia cineasti affermati che giovani talenti, oltre a un pubblico ampio e trasversale. Le precedenti edizioni hanno visto la partecipazione di personalità di spicco, consolidando il ruolo centrale del festival nel dialogo tra il cinema italiano e quello internazionale.

Storia e impatto del Bif&st nel panorama culturale

Sin dalla sua nascita nel 2009, il Bif&st ha ospitato figure di spicco del settore cinematografico, contribuendo a rendere Bari un polo culturale di primo piano. Ogni anno, il festival attira migliaia di spettatori e professionisti, proponendo una programmazione che spazia dai lungometraggi alle serie TV, dalla critica cinematografica ai laboratori di formazione.

Questa ampia offerta tematica rispecchia la filosofia di Iarussi, il quale ha ribadito come "un festival deve articolarsi come un giornale, porgendo ogni giorno contenuti diversificati su notizie e approfondimenti cui il pubblico possa accedere con curiosità e spirito partecipativo".

Oltre a valorizzare la città di Bari e la Regione Puglia, il Bif&st funge da importante motore per l'industria culturale locale. Promuove la collaborazione tra istituzioni, enti territoriali e circuiti del cinema indipendente. Nel corso degli anni, il festival ha coinvolto realtà produttive, scuole di cinema e università, rafforzando il legame tra la creazione artistica e lo sviluppo culturale del territorio pugliese.