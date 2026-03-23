L'artista ghanese Ibrahim Mahama non potrà partecipare alla Milano Art Week, l'importante appuntamento culturale in programma dal 13 al 19 aprile. La sua assenza è dovuta a una grave aggressione subita nel suo Paese d'origine, come reso noto dall'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento. La città di Milano ha espresso la sua profonda solidarietà all'artista di fama internazionale.

Tommaso Sacchi ha manifestato la vicinanza delle istituzioni a Mahama, dichiarando: “Il nostro pensiero va a Ibrahim Mahama, che avrebbe dovuto essere tra i protagonisti di Milano Art Week, l’artista numero uno della lista delle 100 figure più influenti nel mondo dell’arte contemporanea”.

L'artista era atteso a Milano per un ruolo di spicco: avrebbe dovuto intervenire come relatore agli Art for Tomorrow Talks, previsti per il 14 aprile in collaborazione con il The New York Times, e tenere il keynote speech conclusivo della giornata dedicata ai dialoghi sull’arte globale.

L'impegno e i riconoscimenti internazionali di Ibrahim Mahama

Ibrahim Mahama è ampiamente riconosciuto per i suoi interventi installativi su larga scala e figura tra gli artisti contemporanei africani più influenti. Nel 2019, l'artista aveva già lasciato un'impronta significativa a Milano grazie a un progetto promosso dalla Fondazione Nicola Trussardi. In quell'occasione, Mahama aveva ricoperto i caselli daziari di Porta Venezia con enormi sacchi di juta, realizzando una delle più spettacolari installazioni urbane recenti della città.

Questo intervento della Fondazione Trussardi aveva contribuito a creare un dialogo tra lo spazio pubblico milanese e le pratiche artistiche di respiro internazionale.

L’assenza di Mahama agli Art for Tomorrow Talks rappresenta un vuoto significativo per la manifestazione e per il dibattito internazionale sul ruolo dell’arte nel contemporaneo. L'assessore Sacchi ha specificato: “Nelle scorse ore, Mahama è stato coinvolto in una grave aggressione da parte delle forze di polizia mentre si trovava in Ghana, un episodio che desta forte preoccupazione. A causa delle conseguenze riportate, non potrà essere presente. Gli rivolgiamo i nostri migliori auguri di pronta ripresa, con l’auspicio di poterlo accogliere presto a Milano”.

Milano Art Week: un crocevia per l'arte globale

La Milano Art Week si conferma come una delle principali manifestazioni artistiche del capoluogo lombardo, offrendo un ricco programma di mostre, incontri, eventi e installazioni che coinvolgono musei, fondazioni, spazi pubblici e privati. L’edizione 2026 avrebbe dovuto celebrare il ritorno di Ibrahim Mahama in città come protagonista dei “Talks” organizzati con il New York Times, rafforzando ulteriormente il ruolo centrale di Milano nel dibattito artistico internazionale.

Nonostante l'impossibilità di Mahama di prendere parte agli appuntamenti previsti, la manifestazione ribadisce la sua attenzione verso le principali voci della scena contemporanea globale e rinnova le collaborazioni con enti e figure di spicco del mondo dell'arte.

Tra i luoghi di rilievo coinvolti dalla Art Week figurano istituzioni prestigiose come il Museo del Novecento, la Fondazione Trussardi e il PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea, oltre a numerosi spazi espositivi indipendenti, consolidando il profilo internazionale di Milano come crocevia di scambi culturali.