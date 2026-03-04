Il Campiello, opera buffa in tre atti con musica di Ermanno Wolf-Ferrari e libretto di Carlo Goldoni, è inserita nella programmazione del Teatro Carlo Felice di Genova. L’opera, ambientata nella Venezia del Settecento, rappresenta uno dei titoli più noti del repertorio italiano e viene proposta come parte delle attività culturali del teatro.

L’allestimento mira a valorizzare la vivacità e l’ironia della commedia goldoniana, con particolare attenzione alla ricostruzione dell’atmosfera veneziana dell’epoca. Il Teatro Carlo Felice, con la sua orchestra e il suo coro, contribuisce a offrire al pubblico un’esperienza musicale e teatrale che si ispira alla tradizione italiana.

Il Campiello: tra tradizione e scena contemporanea

L’opera viene presentata con un allestimento che cerca di coniugare elementi tradizionali e soluzioni sceniche attuali, valorizzando i costumi e i colori tipici della Venezia settecentesca. L’obiettivo è coinvolgere un pubblico ampio, offrendo una rappresentazione fedele allo spirito originale dell’opera.

La scelta di proporre Il Campiello nella programmazione del teatro vuole rendere omaggio sia a Wolf-Ferrari, compositore che ha saputo fondere tradizione italiana e influenze europee, sia a Goldoni, autore fondamentale della drammaturgia nazionale.

Il ruolo del Teatro Carlo Felice di Genova

Il Teatro Carlo Felice, inaugurato nel 1828 e ricostruito dopo i danni bellici, è il principale polo lirico della Liguria.

Ospita stagioni di lirica, balletto, concerti sinfonici ed eventi speciali, coinvolgendo artisti di rilievo nazionale e internazionale. Dalla riapertura nel 1991, il teatro è un punto di riferimento culturale per la città e la regione, proponendo sia repertorio classico sia nuove produzioni.

Nel corso degli anni, il Carlo Felice ha ospitato interpreti e direttori di primo piano, rafforzando la propria offerta che spazia dalla lirica al sinfonico, fino alle opere contemporanee. La presenza di titoli come Il Campiello testimonia la volontà di mantenere viva la tradizione e di valorizzare il patrimonio musicale nazionale.