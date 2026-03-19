Dal 21 al 29 marzo 2026, il Teatro Comunale di Bologna presenta una produzione lirica innovativa: il celebre titolo "Cavalleria Rusticana" è affiancato dalla proiezione di "Rapsodia Satanica". Questo dittico unisce la tradizione operistica al cinema muto, offrendo un'esperienza multisensoriale che conferma la vocazione all'innovazione del Comunale. L'evento vede coinvolti nomi di spicco: la regia è curata da Emma Dante, mentre la direzione musicale è affidata a Daniel Oren.

Per "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni, la regia di Emma Dante propone una lettura personale e scenograficamente essenziale, con un cast di interpreti di rilievo.

"Rapsodia Satanica", il film muto di Nino Oxilia (1917), è proiettato con l'accompagnamento dal vivo della partitura di Pietro Mascagni, diretta da Daniel Oren. Il ruolo della protagonista, interpretato nel film da Lyda Borelli, rivive grazie alla sinergia tra musica e immagini storiche. Questo dittico dimostra la capacità del teatro di esplorare nuovi linguaggi artistici, mantenendo un profondo rispetto per la tradizione.

Il ruolo del Teatro Comunale di Bologna

Situato in Piazza Giuseppe Verdi, il Teatro Comunale ricopre da decenni un ruolo centrale nella vita culturale di Bologna. La sua programmazione spazia dall'opera lirica al balletto, dai concerti sinfonici alle sperimentazioni sceniche.

Il Comunale ha conquistato un pubblico internazionale ed è stato spesso luogo di debutto per produzioni innovative e progetti interdisciplinari. L'accostamento di una pietra miliare del verismo musicale a una pellicola simbolica del cinema espressionista italiano conferma questa apertura alla contaminazione artistica.

La direzione artistica del teatro enfatizza il legame tra tradizione e modernità. Produzioni come questo dittico permettono a Bologna di affermarsi come laboratorio culturale, mantenendo alta la qualità artistica e l'attenzione alle nuove tendenze.

"Rapsodia Satanica": un ponte tra arti

"Rapsodia Satanica", diretto da Nino Oxilia nel 1917, è un unicum nel panorama italiano, celebre per lo stile liberty e la figura iconica di Lyda Borelli.

L'accompagnamento musicale di Mascagni è un esempio emblematico di collaborazione tra cinema e grande compositore. Il Comunale di Bologna si distingue per l'attenzione al patrimonio musicale italiano, valorizzando titoli meno rappresentati e progetti speciali. Questa tradizione rende la città un punto di riferimento per la musica colta e il teatro d'avanguardia. Iniziative come il dittico mantengono vivo il dialogo tra generazioni di artisti e pubblico, esaltando sia l'innovazione che la memoria storica delle arti performative italiane.