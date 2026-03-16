Il Giornale dell’Arte ha lanciato il suo Telegiornale dell’Arte, un nuovo format interamente dedicato al mondo dell’arte. Questo prodotto audiovisivo unico in Italia sarà disponibile ogni lunedì alle ore 12:00 sul sito della rivista (tgarte.ilgiornaledellarte.com), gestito dalla società editrice Allemandi, e sui suoi canali digitali. Per gli appassionati, è previsto un appuntamento quindicinale in anteprima la domenica sera alle 21:00 su Sky Arte. La prima puntata è già online, segnando un momento significativo per il panorama mediatico culturale nazionale.

Michele Coppola, presidente della società editrice Allemandi, ha illustrato la visione dietro questa iniziativa. Il Telegiornale dell’Arte, ha spiegato Coppola, nasce dal desiderio di continuare a innovare il modo di raccontare la cultura, ampliando i linguaggi e i pubblici dell'informazione artistica. Questa mossa si inserisce nel più ampio progetto di trasformare Allemandi in una vera e propria media company culturale, focalizzata sulla conoscenza, il dibattito e la diffusione della cultura contemporanea.

Una nuova voce per il racconto audiovisivo dell’arte

La conduzione del telegiornale è affidata a Nicolas Ballario, che accoglie gli ospiti in uno studio concepito come spazio di confronto, analisi e narrazione sui temi cruciali delle arti visive, degli artisti, delle mostre e del sistema culturale italiano.

Ogni edizione include un approfondimento sul mercato dell’arte, curato da Luca Zuccala, direttore del Giornale dell’Arte. Il palinsesto si arricchisce inoltre di appuntamenti speciali in esterna, con servizi realizzati in diverse località italiane per documentare i luoghi dove l'arte nasce, si espone e si evolve: musei, gallerie, fiere e occasioni di dibattito diventano così protagonisti delle cronache settimanali.

Coppola ha enfatizzato l'ambizione del progetto, definendolo "un prodotto editoriale vero e proprio che si candida, sin da oggi, a diventare il punto di riferimento dell’audiovisivo in Italia nel mondo della cultura e dell’arte". L'obiettivo è raccontare mostre, artisti, mercato e sistema culturale attraverso un linguaggio visivo contemporaneo, capace di intercettare pubblici più ampi.

Questa vocazione all’innovazione mira a raggiungere generazioni e segmenti di pubblico che potrebbero non essere tradizionalmente attratti dai media cartacei o dai formati informativi culturali più classici.

Allemandi: da editore specialistico a media company culturale

La società editrice Allemandi, fondata nel 1983 da Umberto Allemandi, è da tempo riconosciuta come un punto di riferimento nell’editoria artistica italiana e internazionale, con pubblicazioni che spaziano dalla museologia al collezionismo e alla storia dell’arte. L’introduzione del telegiornale segna una nuova fase nella sua evoluzione verso una media company, che espande la propria offerta editoriale includendo contenuti digitali e audiovisivi, affiancandoli alla storica testata.

Il sito dedicato al tg (tgarte.ilgiornaledellarte.com) funge da piattaforma di convergenza per news, dossier tematici e servizi registrati. Ogni settimana vengono prodotti contenuti originali, offrendo uno sguardo aggiornato e critico sul panorama culturale italiano e internazionale. L'iniziativa mira a fornire uno strumento informativo dinamico, capace di coinvolgere una comunità sempre più ampia di operatori, professionisti e appassionati del settore.