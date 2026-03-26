Il Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma ha arricchito la sua collezione pubblica con l'acquisizione di sei capolavori di Giorgio Griffa, tra i più significativi artisti della scena contemporanea italiana. L'annuncio, diffuso dalla Fondazione Giorgio Griffa – nata nel 2023 con l'obiettivo di valorizzare e studiare l'opera del pittore torinese – sottolinea un momento cruciale nel riconoscimento istituzionale del suo percorso artistico. L'inserimento di queste sei tele monumentali rappresenta un tassello fondamentale per la presenza di Griffa nei più prestigiosi musei d'arte contemporanea, sia a livello nazionale che internazionale.

Le opere acquisite, di notevole dimensione e rilevanza, coprono un arco temporale di oltre trent'anni della ricerca pittorica di Griffa. Tra esse figurano "Linee orizzontali" (1973), "Segni orizzontali" (1975) e "Linee orizzontali" (1976), tutte appartenenti allo storico ciclo Segni Primari (sviluppatosi tra il 1968 e i primi anni Settanta). Si aggiungono "Arabesco Doppio" (1986), "Trittico con sette linee" (1999) e "Quaranta tele" (2001). Quest'ultima è considerata un unicum per la sua straordinaria varietà e complessità nell'alfabeto di segni e colori che caratterizza l'arte di Griffa. Con questa operazione, il Maxxi amplia in modo significativo il proprio patrimonio, accogliendo lavori che documentano le tappe più salienti della carriera dell'artista.

L'evoluzione stilistica e la libertà pittorica di Giorgio Griffa

Le prime tre opere acquisite dal Maxxi affondano le radici nello storico ciclo Segni Primari, un periodo cruciale tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta. In questa fase, Griffa abbandona la figura e la prospettiva tradizionale, orientandosi verso una pittura fatta di gesti essenziali e segni semplici. In lavori come "Linee orizzontali" (1973) e "Segni orizzontali" (1975), la tela, spesso non preparata, assume un ruolo da protagonista al pari dei pigmenti, con linee asciutte e minimali che evocano sobrietà e rigore formale. Questo ciclo segna anche la volontà dell'artista di superare la gerarchia tra pittore e supporto, prediligendo la tela libera dal telaio per esaltarne l'identità e la materialità.

L'evoluzione prosegue con "Linee orizzontali" (1976), dove si osservano variazioni nello spessore del pennello e nella densità cromatica, suggerendo l'ingresso in nuove dimensioni espressive.

Successivamente, con "Arabesco Doppio" (1986), Griffa approda a una pittura costruttiva di ampie campiture e segni che richiamano la memoria storica e il dialogo tra tempi diversi. Le opere "Trittico con sette linee" (1999) e "Quaranta tele" (2001) testimoniano una progressiva apertura verso la varietà, il gioco e l'interazione tra i motivi pittorici, che si estende su più supporti e si presta a configurazioni installative sempre nuove, adattandosi allo spazio e al contesto.

Il Maxxi e il prestigio internazionale di Giorgio Griffa

L'acquisizione di queste opere costituisce un riconoscimento fondamentale per Giorgio Griffa, la cui produzione artistica è già ampiamente rappresentata in importanti collezioni permanenti. In Italia, le sue opere sono presenti al Castello di Rivoli, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, al Macro di Roma, al Museo del Novecento e alle Gallerie d’Italia di Milano, e al Mart di Rovereto. A livello internazionale, le sue creazioni figurano in prestigiose istituzioni come la Tate Modern di Londra, il Centre Pompidou di Parigi, il Serralves di Porto, il Mudam di Lussemburgo, il Dallas Museum of Art, il Centre d’Art Contemporain di Ginevra e la Obayashi Foundation in Giappone.

Il Maxxi di Roma, inaugurato nel 2010 e progettato da Zaha Hadid, si conferma come una delle principali collezioni italiane dedicate all'arte del XXI secolo. L'integrazione delle sei tele di Griffa rafforza ulteriormente il profilo internazionale del museo, ponendolo in continuità con le grandi istituzioni che valorizzano il maestro torinese. Questa acquisizione offre al pubblico l'opportunità di percorrere, attraverso sei tappe esemplari, la storia della ricerca pittorica di un artista che ha saputo trasformare la relazione tra segno, colore e spazio, lasciando un'impronta originale e duratura nel panorama globale dell'arte contemporanea.