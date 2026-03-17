Il Museo Nazionale di Fotografia ha comunicato l'acquisizione di nuovi nuclei di opere per la sua collezione permanente, nota per il vasto patrimonio sulla storia della fotografia italiana e internazionale. L'iniziativa rientra nel Piano per l'Arte Contemporanea (PAC) 2025, promosso dal Ministero della Cultura, che ha sostenuto gli acquisti. L'incremento include autori storicizzati e giovani artisti contemporanei, rafforzando il ruolo istituzionale del museo nella conservazione e valorizzazione della fotografia d'arte.

Tra le acquisizioni figurano opere di autori affermati e di nuovi talenti selezionati tramite procedura pubblica, con attenzione a varietà di formati e linguaggi.

La direttrice Paola di Bello ha dichiarato: "Questo ampliamento è un segnale importante per la cultura fotografica nazionale. Le nuove opere arricchiscono la diversità della collezione e favoriscono un dialogo con le generazioni più giovani e con il pubblico". Acquisiti anche materiali documentari e supporti inediti per approfondire la conoscenza della fotografia italiana recente.

Il PAC 2025 e il rafforzamento delle collezioni pubbliche

Il Piano per l'Arte Contemporanea 2025 è strumento chiave per il patrimonio pubblico d'arte contemporanea, con fondo annuale per l'acquisizione di opere e la promozione di autori emergenti. I progetti selezionati, incluso quello del Museo Nazionale di Fotografia, sono stati scelti tramite bando pubblico.

Il PAC ha favorito la crescita delle collezioni fotografiche in musei di ogni dimensione.

Le opere acquisite saranno presentate in esposizioni temporanee e integrate nei nuovi allestimenti della collezione permanente. L'obiettivo è proporre narrazioni differenti dai percorsi cronologici, privilegiando tematiche e approcci trasversali. Il museo conferma la sua missione di polo di ricerca e di educazione all'immagine, in linea con le strategie museali europee.

Storia e patrimonio del Museo Nazionale di Fotografia

Il Museo Nazionale di Fotografia è da anni punto di riferimento per lo studio e la diffusione della cultura fotografica in Italia. La sua collezione, nata con opere ottocentesche, si è ampliata fino a includere fotografie storiche, autori italiani del secondo Novecento e proposte contemporanee.

Custodisce un vasto numero di opere, tra stampe, negativi e materiali d'archivio. Gli spazi espositivi ospitano annualmente mostre, conferenze e attività didattiche per specialisti e studenti.

Le nuove acquisizioni proseguono questa crescita, documentando le trasformazioni dei linguaggi visivi e la ricchezza della ricerca fotografica nazionale. Il museo collabora attivamente con istituzioni italiane ed estere e partecipa a iniziative di valorizzazione digitale e condivisione online. Tra i prossimi appuntamenti, è annunciata una rassegna sull'incontro tra fotografia e nuovi media, in linea con le tendenze internazionali.