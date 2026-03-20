Lo scrittore ungherese László Krasznahorkai, insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 2025, è il vincitore della Sezione Autore Straniero del Premio Letterario Internazionale Mondello. Questo prestigioso riconoscimento, di fondamentale importanza nel panorama letterario globale, è promosso e curato dal Comune di Palermo attraverso la Fondazione Sicilia, in collaborazione con la Fondazione Circolo dei Lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino e la Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese. L’edizione di quest’anno, la cinquantaduesima, si distingue per un respiro sempre più internazionale, come sottolineato dagli organizzatori.

La cerimonia di conferimento del premio si terrà in un momento clou al Salone Internazionale del Libro di Torino. Qui, Krasznahorkai dialogherà con Vanni Santoni sabato 16 maggio alle ore 15:45, presso la Sala Azzurra. L’incontro sarà introdotto da Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino. La consegna ufficiale del riconoscimento sarà affidata a Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, la quale ha affermato: “L’edizione numero 52 del Premio Mondello entra nel vivo, confermandosi una realtà sempre più di respiro internazionale”.

Il Premio Mondello: storia e vocazione internazionale

Il Premio Letterario Internazionale Mondello rappresenta da oltre cinquant’anni un pilastro del panorama culturale italiano e non solo.

Fondato con l’obiettivo di valorizzare la letteratura di alta qualità, il premio ha storicamente offerto un punto d’incontro e di confronto per autori affermati e nuove voci emergenti. La sua collaborazione consolidata con il Salone Internazionale del Libro di Torino costituisce una delle sue peculiarità più significative, fornendo una cornice di grande prestigio per la premiazione e il dibattito letterario.

Nel corso degli anni, la sezione dedicata all’autore straniero ha visto la partecipazione e la celebrazione di numerosi scrittori di fama mondiale. Le istituzioni promotrici, tra cui la Fondazione Sicilia e la Fondazione Circolo dei Lettori, svolgono un ruolo cruciale nell’organizzazione e nella diffusione dell’iniziativa.

A queste si affiancano altre fondazioni e partner culturali, sia a livello locale che nazionale. L’edizione attuale, come le precedenti, pone una particolare enfasi sulla qualità delle opere selezionate e sulla capacità dei vincitori di incidere sul panorama letterario globale.

Protagonisti e l'impatto del Premio Mondello

La figura di László Krasznahorkai si inserisce in una ricca tradizione di autori che hanno contribuito a elevare il prestigio del Premio Mondello. In passato, il riconoscimento è stato assegnato a grandi nomi della letteratura internazionale, come la scrittrice tedesca Herta Müller, anch’essa Premio Nobel. Quest'ultima, in occasione della quarantaquattresima edizione, ricevette il premio e partecipò a un dialogo pubblico durante il Salone del Libro di Torino.

Questi eventi evidenziano come il premio funga da ponte ideale tra la letteratura italiana e quella internazionale, facilitando momenti di scambio e confronto tra autori, critici e il pubblico.

Ogni anno, la manifestazione attrae numerosi operatori culturali e istituzionali, insieme a un pubblico di lettori attento e coinvolto. Il Salone Internazionale del Libro amplifica notevolmente la risonanza delle attività del Premio Mondello, rafforzando il legame con la città di Torino e valorizzando il ruolo di Palermo quale centro culturale propulsore dell’iniziativa. In questo contesto, la partecipazione di personalità letterarie di calibro internazionale come Krasznahorkai conferma la costante capacità del premio di generare interesse e attenzione ben oltre i confini nazionali.