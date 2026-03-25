Il romanzo storico "Il Profeta" di José Maria Zavala, edito da Piemme e tradotto da Sara Meddi, fa il suo ingresso nelle librerie italiane. L'opera arriva dopo un notevole successo in Spagna, dove ha venduto oltre 100.000 copie nei primi due mesi dalla pubblicazione. Scritto dal giornalista, storico e saggista spagnolo, riconosciuto tra i massimi esperti della figura di Gesù di Nazaret, il volume offre una ricostruzione singolare della vita del Messia, narrata attraverso gli occhi di un ufficiale della guardia pretoriana romana. Questa prospettiva originale si inserisce perfettamente nel periodo pasquale, proponendo un nuovo sguardo su una delle figure più influenti della storia.

Zavala, membro della Reale Accademia delle Arti e delle Scienze Cinematografiche di Spagna e Cavaliere dell'Ordine di Calatrava, ha già conquistato un vasto pubblico con opere di grande diffusione come "El Santo" e la biografia di Padre Pio, superando il milione di copie vendute. In "Il Profeta", il protagonista è Lucio Fedro, un ufficiale romano condannato per un crimine di sangue, a cui viene affidato il compito di investigare sul misterioso Gesù di Nazaret, la cui fama si è diffusa in ogni angolo dell'Impero. Il romanzo permette di ripercorrere le vicende della vita di Gesù attraverso una trama che Zavala stesso, nella prefazione, definisce come "un'opera di fantasia" in cui "i fatti storici narrati sono liberamente interpretati dall'autore".

Lungo le 416 pagine, l'autore intreccia elementi frutto di anni di studi storici e ricerche archeologiche con una narrazione avvincente e coinvolgente.

La prospettiva inedita di un pretoriano

Il punto di forza del romanzo risiede nella scelta di affidare il racconto a Lucio Fedro, un testimone involontario e inizialmente ostile. L'ufficiale romano è incaricato da Roma di svelare le reali intenzioni di Gesù, figura controversa: considerato da alcuni un rivoluzionario, da altri un semplice profeta, e da sé stesso "il figlio di Dio". Le pagine del volume accompagnano il lettore nel tormentato percorso personale di Fedro, chiamato a confrontarsi non solo con la verità che circonda Gesù, ma anche con le ombre del proprio passato.

Questa chiave di lettura, che si sviluppa tra indagine, sospetto e conversione, rende "Il Profeta" un'opera ideale per chi desidera rileggere la storia del Messia da una prospettiva differente.

Zavala fonde sapientemente le conoscenze storiche, gli aspetti umani e le tensioni politiche di un'epoca segnata da conflitti religiosi e lotte di potere. Il tono del libro è arricchito da un meticoloso lavoro di documentazione, che fa emergere anche gli episodi meno noti della vita di Gesù, offrendo al lettore curiosità spesso trascurate e proponendo un contesto vivido e dettagliato dell'area mediterranea del I secolo. L'autore, pur dichiarando la natura romanzata dell'opera, costruisce un intreccio capace di richiamare la tensione e lo stile del thriller, con continui colpi di scena e rivelazioni inattese.

José Maria Zavala: rigore storico e successo editoriale

José Maria Zavala è riconosciuto come una delle voci più autorevoli nella divulgazione storica e religiosa in Spagna. Oltre a "Il Profeta", ha scritto numerosi saggi e romanzi su temi spirituali, spesso dedicati a figure carismatiche. Alcuni dei suoi lavori più significativi, come la biografia di Padre Pio, hanno raggiunto le vette delle classifiche spagnole. Il successo internazionale di Zavala è attribuibile alla sua capacità di unire un rigoroso approccio storico a un'eccezionale abilità narrativa, elementi distintivi presenti in modo evidente anche in quest'ultima opera.

Nella sua versione italiana, l'editore Piemme presenta "Il Profeta" come un romanzo dalla forte carica contemporanea.

Pur affermando la sua natura immaginaria, il libro intende stimolare profonde riflessioni sul valore della figura di Gesù, riportando all'attualità le domande eterne sulla fede e sul senso della testimonianza. Il volume, composto da 416 pagine e disponibile al prezzo di 22 euro, si presta non solo alla lettura individuale, ma anche a discussioni in gruppi o percorsi di approfondimento culturale e religioso.