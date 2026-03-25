Il celebre cantautore genovese Gino Paoli, scomparso all'età di 91 anni, farà ritorno a Boccadasse, il pittoresco borgo marinaro che egli ha sempre profondamente amato. Le sue ceneri, infatti, saranno disperse nelle acque di questo luogo così significativo per la sua esistenza e la sua arte. Questa decisione, intrisa di un profondo valore simbolico, è emersa attraverso la discrezione mantenuta dalla famiglia, che ha espressamente richiesto la massima riservatezza in questo momento di dolore. Per tale ragione, la data delle esequie non è stata resa pubblica e la cerimonia si svolgerà in forma strettamente privata, rispettando la volontà di un addio intimo e personale.

Questo gesto rappresenta un profondo e commovente simbolo del legame indissolubile che Gino Paoli aveva con la sua terra. Boccadasse, infatti, non fu soltanto un luogo geografico particolarmente caro al cantautore, ma si rivelò anche la fonte d'ispirazione per alcune delle sue composizioni più celebri e toccanti. È proprio nel brano senza tempo "La gatta" che affiorano vividi racconti autobiografici, capaci di evocare l'atmosfera della Genova amata dal cantautore e, in modo ancora più specifico, proprio di Boccadasse. Qui, in salita Santa Chiara, Gino Paoli trascorse alcuni anni formativi della sua vita, prima di intraprendere il viaggio verso Roma alla ricerca di nuove opportunità artistiche e professionali.

Un legame profondo con Boccadasse

Il suggestivo borgo marinaro di Boccadasse, incastonato all'estremità orientale del celebre corso Italia, costituisce una parte integrante del quartiere genovese di Albaro. Fu in questo scenario, tra i suoi caratteristici vicoli pittoreschi e la sua intima spiaggia raccolta, che Gino Paoli visse un periodo particolarmente significativo della sua esistenza. La sua canzone "La gatta" non è solo un brano musicale, ma un vero e proprio racconto di un'emozione personale, le cui radici affondano profondamente in quel borgo che ha rivestito un'importanza cruciale per il suo sviluppo artistico e umano. La casa che egli lasciò, situata a Boccadasse in salita Santa Chiara, rappresenta un simbolo tangibile di come quei luoghi abbiano permeato e plasmato la sua sensibilità emotiva e la sua intera produzione artistica.

Il contesto storico e culturale di Boccadasse

Con le sue origini antiche, Boccadasse si presenta come un autentico piccolo borgo di pescatori, che ha saputo conservare intatto nel corso dei secoli il suo aspetto originario e la sua inconfondibile atmosfera raccolta. La sua posizione è unica: è raggiungibile attraverso una caratteristica scalinata che si snoda dietro la chiesa di Sant’Antonio di Padova ed è splendidamente incastonato al termine di corso Italia, la rinomata passeggiata lungomare di Genova. La chiesa stessa, edificata inizialmente come semplice cappella agli inizi del XVII secolo, è stata elevata a parrocchia nel 1894 e custodisce al suo interno pregevoli ex voto offerti dalla gente del mare, elementi che testimoniano in modo eloquente la profonda e radicata tradizione marinara che anima questo luogo.

Nel panorama della canzone d'autore italiana, Gino Paoli non fu l'unico cantautore a trovare una fonte inesauribile di ispirazione in quella Genova più autentica e verace. La sua ricca esperienza musicale è indissolubilmente legata alla celebre "scuola genovese", un movimento artistico che lo vide protagonista insieme a figure iconiche come Luigi Tenco, Bruno Lauzi e Fabrizio De André. Le loro frequentazioni, nate e consolidate nei vivaci bar del quartiere della Foce, non furono semplici incontri, ma veri e propri catalizzatori che hanno profondamente segnato un'intera epoca della musica e della cultura italiana, lasciando un'eredità artistica di inestimabile valore.

In definitiva, il ritorno simbolico di Gino Paoli, con le sue ceneri che si uniranno al mare di Boccadasse, rappresenta un omaggio potente e toccante.

È un tributo al suo straordinario percorso artistico e umano, alle sue profonde radici liguri e all'indissolubile legame con una città, Genova, e un borgo, Boccadasse, che hanno non solo ospitato, ma anche nutrito e plasmato la sua inconfondibile arte, rendendolo uno dei pilastri della musica italiana.