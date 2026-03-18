La dodicesima edizione della collettiva d'arte intitolata "Il Sacro nell’Arte" sarà inaugurata sabato 21 marzo a Firenze, all'interno del suggestivo Chiostro Grande del Convento SS. Annunziata dei Frati Servi di Santa Maria. L'evento, promosso dalla presidenza regionale toscana dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani (Anla), vedrà la partecipazione di trentadue artisti che esporranno opere create appositamente per l'occasione, confermando il ruolo centrale della manifestazione nel panorama culturale cittadino.

Il tema scelto per l'edizione di quest'anno, "Il Senso dei sensi nella Bibbia", è frutto dell'approfondimento di Fra Eliseo Maria Grassi.

La mostra esplora i cinque sensi – tatto, vista, udito, gusto e olfatto – come simboli e strumenti di connessione tra il mondo fisico e la sfera spirituale, secondo quanto espresso nelle Sacre Scritture. Fiorenza Ciullini, presidente regionale toscana di Anla, ha spiegato che il tema "trova la sua massima ispirazione nei simboli legati ai sensi che, attraverso le Sacre Scritture, il lettore riscopre anche come ponte tra il mondo fisico e quello spirituale".

Edoardo Patriarca, presidente nazionale di Anla, ha sottolineato come la collettiva sia ormai riconosciuta come un appuntamento culturale di spicco a Firenze. Ha evidenziato la scelta del magnifico luogo, il Chiostro Grande, e la data di apertura in prossimità del Capodanno fiorentino, come elementi che ne rafforzano il valore.

Patriarca ha inoltre rimarcato l'approccio inclusivo dell'iniziativa, pensata e organizzata dai lavoratori anziani di Anla e aperta "a tutte e a tutti, senza indicazioni di età, quasi a ribaltare ogni pregiudizio ageista".

Il Chiostro Grande: cornice di arte e spiritualità

La scelta del Chiostro Grande del Convento SS. Annunziata dei Frati Servi di Santa Maria come sede espositiva assume particolare rilievo per la sua storica e artistica importanza nel tessuto culturale fiorentino. Questo convento, situato nel cuore della città, rappresenta uno degli esempi più significativi dell'architettura religiosa rinascimentale, offrendo una cornice suggestiva e coerente con il dialogo tra arte e spiritualità proposto dalla mostra.

La partecipazione di artisti provenienti da esperienze differenti contribuisce ad arricchire il percorso espositivo, unificato dal tema comune delle percezioni sensoriali filtrate dalla fede e dalla riflessione biblica.

Anla e la promozione del dialogo intergenerazionale

L'evento è promosso da Anla Toscana, un'associazione da anni impegnata nella valorizzazione del contributo delle persone anziane in ambito culturale e sociale. La collettiva "Il Sacro nell’Arte" incarna questo impegno, offrendo spazio a creativi di ogni età e dimostrando come l'arte possa essere un potente strumento di dialogo intergenerazionale e di superamento degli stereotipi. L'apertura al pubblico senza limitazioni conferma la vocazione inclusiva dell'iniziativa, invitando cittadini e visitatori a confrontarsi con opere contemporanee ispirate al tema spirituale di quest'anno.