Nel cuore del Parco archeologico di Pompei, scenario di storia millenaria, prende forma "Il tempo ritrovato. Quando la memoria diventa eternità", il cortometraggio scelto come manifesto visivo della seconda edizione del Festival internazionale del Cinema di Pompei. Con la regia e sceneggiatura di Annarita Borelli e la supervisione artistica di Enrico Vanzina, l'opera sarà presentata al pubblico durante la serata finale del festival, il prossimo 6 giugno.

L'ambientazione, che spazia tra le rovine di Pompei e la suggestiva spiaggia di Rovigliano nel Comune di Torre Annunziata, eleva i luoghi a veri e propri elementi narrativi, superando il ruolo di semplici sfondi.

Essi diventano presenze vive, capaci di instaurare un dialogo continuo tra passato e presente. La narrazione è impreziosita dalla voce iconica di Luca Ward, noto doppiatore (tra cui Russell Crowe ne "Il Gladiatore"). Il cast annovera nomi come Gino Rivieccio, Veronica Olivier, Fabrizio Nevola, la stessa Annarita Borelli e Alessio Sica, con la direzione della fotografia affidata a Claudio Zamairon.

La memoria come viaggio poetico tra le vestigia di Pompei

Il cortometraggio vede Veronica Olivier nei panni di una giovane regista che, guidata da un saggio custode del Parco (interpretato da Gino Rivieccio), si addentra tra le vestigia antiche. Il suo percorso la porta all'incontro con un archeologo (Fabrizio Nevola), figura enigmatica che le svela una verità essenziale: La memoria non è ciò che si trova, ma ciò che ci trova.

Questa frase chiave sottolinea la profonda ricerca della protagonista e il concetto che Pompei continua a vivere perché la sua storia e le sue tracce vengono costantemente ascoltate e riscoperte.

In una sequenza onirica, l'opera evoca la coppia del 79 d.C. intenta a creare mosaici, un gesto che trascende il tempo. Questa visione simbolizza la sopravvivenza dell'amore, della cultura e del lavoro umano oltre le catastrofi, trasformando il ricordo in una testimonianza di ciò che persiste e si rinnova attraverso i secoli.

Il Festival di Pompei: cinema, storia e valorizzazione culturale

Il Festival internazionale del Cinema di Pompei, ideato e presieduto dall'avvocata e produttrice Annarita Borelli, vanta la direzione artistica di Enrico Vanzina, stimato scrittore, produttore e regista, vincitore di un David di Donatello nel 2023.

L'evento si terrà dal 3 all'8 giugno e si inserisce in una ricca tradizione cinematografica legata a Pompei, che affonda le radici nei celebri film muti ispirati al romanzo "Gli ultimi giorni di Pompei" di Edward Bulwer-Lytton (1834). La città fu già al centro di una controversia giudiziaria nel 1913, legata ai diritti di trasposizione cinematografica dell'opera, dimostrando la sua precoce e duratura influenza sul grande schermo.

I panel tematici del festival vedranno la partecipazione di accademici ed esperti, inclusi rappresentanti dell'Università di Foggia e dell'Accademia della Crusca, impegnati a esplorare la relazione tra cinema e valorizzazione culturale del territorio. Pompei si conferma così un polo di ispirazione e un motore per nuove narrazioni artistiche, non solo per il suo inestimabile patrimonio archeologico. La scelta di "Il tempo ritrovato" come manifesto del festival rafforza questa vocazione, creando un ponte tra memoria, arte e ricerca in un dialogo fecondo tra passato e presente.