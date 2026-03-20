Il Teatro Duse di Bologna si prepara ad accogliere "In Controluce. L'Opera senz'Opera", una nuova rassegna dedicata ai maestri della lirica: Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Wolfgang Amadeus Mozart. Tre appuntamenti, fissati per il 19 aprile, 10 maggio e 25 maggio, offriranno al pubblico un percorso di approfondimento che unisce narrazione, ascolto e profonda riflessione teatrale, sotto la guida esperta del musicologo e divulgatore Fabio Sartorelli.

Prodotta da Innovio e curata da Barbara Abbondanza, l'iniziativa intende esplorare come i grandi compositori abbiano saputo interpretare la complessità dell'animo umano e come l'opera, pur radicata nel suo tempo, continui a interrogare il nostro presente.

Sartorelli sarà affiancato da Giovanni Carlo Federico Villa e Alessandro Vanoli, studiosi provenienti da ambiti diversi, che arricchiranno gli incontri con prospettive inedite, collegando storia, arti visive e cultura europea.

Le figure femminili di Puccini, il romanticismo di Verdi e la modernità di Mozart

Il primo incontro, "Puccini e il Femminile", in programma il 19 aprile, si concentrerà sulle iconiche protagoniste pucciniane. Da Mimì a Tosca, da Butterfly a Turandot e Liù, l'analisi mostrerà come Puccini abbia creato un vero e proprio laboratorio teatrale intorno alla figura femminile, portando in scena personaggi emblematici che riflettono tensioni e drammi universali, sempre in dialogo con la società della sua epoca.

Il 10 maggio sarà la volta di "Verdi e la scoperta di Shakespeare", un appuntamento che indagherà il profondo legame artistico tra Giuseppe Verdi e il drammaturgo inglese. Il percorso spazierà dalle atmosfere visionarie e notturne del Macbeth, attraverso la tragedia di Otello, fino alla raffinata leggerezza e all'intelligenza teatrale del Falstaff, dove il dramma si stempera nel sorriso.

L'ultimo evento della rassegna, "Mozart, amore e amori", si terrà il 25 maggio e approfondirà la collaborazione tra Wolfgang Amadeus Mozart e il librettista Lorenzo Da Ponte. Attraverso capolavori come Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte, si esplorerà come l'opera mozartiana abbia segnato l'ingresso nella modernità, permettendo ai personaggi di respirare, cambiare e desiderare, e come la musica riveli ciò che le parole da sole non riescono a esprimere.

Questa iniziativa conferma la vocazione del Teatro Duse, storico presidio culturale di Bologna fondato nel XIX secolo, come luogo di incontro interdisciplinare e di elaborazione culturale. Il Duse, punto di riferimento per la scena bolognese, continua a ospitare rassegne, spettacoli e conferenze dedicate alle arti performative, fondendo tradizione musicale e nuove prospettive sul ruolo dell'opera nella società contemporanea.